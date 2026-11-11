Корейская фигуристка Ли Хэ Ин обратится в суд из-за травли в интернете

В июне 2024 года Корейский союз конькобежцев (KSU) на три года отстранил на тот момент 19-летнюю Ли Хэ Ин за нарушение режима на тренировочных сборах — ее обвинили в распитии алкоголя и совращении несовершеннолетнего. Спортсменка признала факт употребления алкоголя, однако подчеркнула, что состояла в отношениях с тем фигуристом. По ее словам, они начали встречаться, когда фигуристка еще училась в старшей школе. В мае 2025 года KSU отменил дисквалификацию.