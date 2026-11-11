Корейская фигуристка Ли Хэ Ин обратится в суд из-за травли в интернете
Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию 2023 года кореянка Ли Хэ Ин подаст в суд из-за оскорблений в интернете. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на агентство, представляющее интересы спортсменки.
«Действия, серьезно подрывающие достоинство и репутацию, достигли уровня, который больше нельзя игнорировать»,— говорится в заявлении. Отмечается, что на протяжении долгого времени фигуристка сталкивается со «злонамеренной клеветой, оскорблениями, сексуальными домогательствами и распространением ложных фактов» в интернет-сообществах и социальных сетях.
В июне 2024 года Корейский союз конькобежцев (KSU) на три года отстранил на тот момент 19-летнюю Ли Хэ Ин за нарушение режима на тренировочных сборах — ее обвинили в распитии алкоголя и совращении несовершеннолетнего. Спортсменка признала факт употребления алкоголя, однако подчеркнула, что состояла в отношениях с тем фигуристом. По ее словам, они начали встречаться, когда фигуристка еще училась в старшей школе. В мае 2025 года KSU отменил дисквалификацию.
Помимо медали чемпионата мира, на счету Ли Хэ Ин также золото (2023) и серебро (2022) чемпионата четырех континентов. В ноябре кореянка завоевала бронзу на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев в китайском Шэньчжэне.