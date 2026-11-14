Илья Малинин стал лидером короткой программы на этапе Гран-при в США

21-летний Малинин — трехкратный чемпион мира и победитель олимпийского командного турнира. Он вошел в историю фигурного катания как первый спортсмен, исполнивший четверной аксель на международных соревнованиях. Этот элемент считается одним из наиболее сложных прыжков в системе оценок Международного союза конькобежцев.