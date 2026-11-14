Илья Малинин стал лидером короткой программы на этапе Гран-при в США
Американский фигурист Илья Малинин занял первое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при ISU в Эверетте (штат Вашингтон). За выступление спортсмен получил 96,74 балла. Ближайший преследователь, японец Сота Ямамото, набрал 91,29 балла. Третью позицию занимает мексиканец Донован Каррильо с результатом 86,49 балла. Произвольную программу мужчины представят 15 ноября.
21-летний Малинин — трехкратный чемпион мира и победитель олимпийского командного турнира. Он вошел в историю фигурного катания как первый спортсмен, исполнивший четверной аксель на международных соревнованиях. Этот элемент считается одним из наиболее сложных прыжков в системе оценок Международного союза конькобежцев.
Американский этап Гран-при завершится 16 ноября. В женском одиночном катании на турнире выступят российские фигуристки Александра Игнатова, ранее известная как Трусова, и Аделия Петросян. Их короткая программа запланирована на ночь на 15 ноября по московскому времени.