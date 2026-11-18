На турнир в нейтральном статусе были заявлены одиночник Евгений Семененко и три спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Соревнования в Хельсинки пройдут с 20 по 21 ноября. Власти Финляндии заявили ISU, что фигуристы не соответствуют условиям въезда в страну.