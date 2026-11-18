Российские фигуристы получили приоритетное право замены на этап Гран-при в Токио
Российские фигуристы, которые не смогли въехать в Финляндию для участия в этапе серии Гран-при, получат приоритетное право заменить любого участника, снявшегося с этапа Гран-при в Японии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
На турнир в нейтральном статусе были заявлены одиночник Евгений Семененко и три спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Соревнования в Хельсинки пройдут с 20 по 21 ноября. Власти Финляндии заявили ISU, что фигуристы не соответствуют условиям въезда в страну.
Этап в Токио состоится с 27 по 29 ноября. В мужском одиночном катании должны выступить Владислав Дикиджи и Петр Гуменник, в женском — Аделия Петросян и Алина Горбачева.