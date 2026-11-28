Фигурист Илья Малинин выиграл этап Гран-при в Токио
Американский фигурист Илья Малинин стал победителем шестого этапа серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), проходящего в Токио. По итогам двух программ спортсмен получил 305,31 балла, существенно опередив ближайших соперников.
Второе место занял представитель Франции Кевин Эймоз с результатом 270,49 балла. Бронзовую медаль завоевал швейцарец Лукас Бричги, набравший 266,02 балла. Накануне Малинин установил новый мировой рекорд в короткой программе.
Российские участники турнира завершили соревнования за пределами первой пятерки. Петр Гуменник расположился на шестой позиции с 253,11 балла, Владислав Дикиджи стал седьмым, набрав 250,22 балла.
21-летний Малинин является трехкратным чемпионом мира (2024, 2025 и 2026 годы) и победителем командного турнира Олимпиады-2026. Также в его активе бронзовая награда мирового первенства 2023 года и мировой рекорд в произвольной программе.