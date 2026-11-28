Фигуристка Горбачева стала пятой на Гран-при Японии
Российская фигуристка Алина Горбачева заняла пятое место на заключительном, шестом этапе международной серии Гран-при в Японии, который прошел в Токио. По итогам двух программ она набрала 193,87 балла. Ее соотечественница Аделия Петросян расположилась на седьмой позиции с результатом 186,90 балла.
Победительницей турнира стала представительница Республики Корея Син Джиа (219,02 балла). Серебряным призером стала японка Монэ Тиба (214,57), лидировавшая после короткой программы. Третье место заняла южнокорейская фигуристка Ю Ён (199,99). Четвертой стала японка Юна Аоки (198,98), шестой — японка Мако Ямашита (190,85), восьмой — американка Сара Эверхардт (185,16).
В произвольной программе Горбачева получила 122,39 балла, Петросян — 121,62. Обе россиянки допустили по два падения: Горбачева упала при исполнении твиззла и каскада тройной лутц — тройной тулуп, Петросян — с четверного тулупа и тройного сальхова.
По итогам турнира сформировался состав участников финала Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). В него отобрались Тиба, японки Мао Симада и Ами Накаи, россиянка Александра Игнатова (до замужества — Трусова), Нина Петрыкина из Эстонии и представительница Грузии Анастасия Губанова. Финал пройдет с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.
С нынешнего сезона ISU допустил российских и белорусских фигуристов к участию в турнирах под нейтральным флагом.