Российская фигуристка Алина Горбачева заняла пятое место на заключительном, шестом этапе международной серии Гран-при в Японии, который прошел в Токио. По итогам двух программ она набрала 193,87 балла. Ее соотечественница Аделия Петросян расположилась на седьмой позиции с результатом 186,90 балла.