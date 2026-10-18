Почти триста у Монте-Кристо

Серебро казанского этапа с огромным — более 40 баллов — отставанием взял Андрей Мозалев. Короткая программа у него вышла практически идеальной, а вот в произвольной он упал с четверного тулупа, не докрутил еще два четверных — сальхов и тулуп — и тройной аксель. Сохранить вторую строчку Мозалеву позволили большой отрыв после первого соревновательного дня и ошибки соперников. Третьим стал Артем Ковалев (247,88), который здорово справился с прыжками, но много потерял на хореографических элементах — вращениях и дорожках.