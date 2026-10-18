Почти триста у Монте-Кристо
Фигурист Евгений Семененко стал победителем этапа Гран-при России
Первый этап российской серии Гран-при, который приняла Казань, завершился ожидаемой победой в мужском одиночном катании Евгения Семененко. Чисто исполнив четыре четверных прыжка, он набрал 296,13 балла. У женщин отличилась Камилла Нелюбова, победившая после снятия двух фавориток — Камилы Валиевой и Дины Хуснутдиновой.
Статус главного фаворита турнира Евгений Семененко в полной мере оправдал. В сентябре он здорово вернулся на международную арену: сначала стал третьим на Kinoshita Group Cup в Токио, а затем взял золото на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, где обошел олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова из Казахстана.
В Казани фигурист вновь доказал, что находится в тонусе. Заняв первое место по итогам короткой программы, он не отдал лидерство и в произвольной, где катается в образе графа Монте-Кристо. По итогам проката повержены были не только злейшие враги Эдмона Дантеса — Данглар, Кадрусс, Фернан и де Вильфор, но и судьи со зрителями.
После классно исполненных четырех квадов Евгений Семененко приземлил два тройных акселя — сольный и в секвенции с тройным сальховом и дупелем. Результат — 296,13 балла.
В ноябре подопечный Алексея Мишина выступит на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне. Конкуренцию ему, помимо Михаила Шайдорова, составят бронзовый призер Игр-2026 японец Сюн Сато, чемпион Европы грузин Ника Эгадзе, а также соотечественник Владислав Дикиджи. Форма, в которой Семененко подходит к этому важному старту, дает надежду на призовые места.
Серебро казанского этапа с огромным — более 40 баллов — отставанием взял Андрей Мозалев. Короткая программа у него вышла практически идеальной, а вот в произвольной он упал с четверного тулупа, не докрутил еще два четверных — сальхов и тулуп — и тройной аксель. Сохранить вторую строчку Мозалеву позволили большой отрыв после первого соревновательного дня и ошибки соперников. Третьим стал Артем Ковалев (247,88), который здорово справился с прыжками, но много потерял на хореографических элементах — вращениях и дорожках.
Самым ожидаемым событием первого этапа у одиночниц считалось возвращение Камилы Валиевой. Турнир в родной Казани должен был стать для нее первым после двухлетнего перерыва из-за дисквалификации, но не сложилось. За пару дней до соревнования Валиева снялась из-за болезни. Не выступила и другая уроженка Татарстана — Дина Хуснутдинова, первенствовавшая здесь год назад. Как заявила ее фан-группа, причиной снятия стали «определенные обстоятельства».
В итоге золото дебютного этапа Гран-при досталось Камилле Нелюбовой. Она стала единственной фигуристкой, исполнившей элемент ультра-си на казанском льду.
Спортсменка приземлила тройной аксель в обеих программах — прыжки вышли пролетными, докрученными, с красивыми выездами. Произвольная программа, в отличие от короткой, где случилось досадное падение с тройного лутца, фигуристке удалась. За все прыжки она получила большие надбавки, а еще ей наконец-то поставили щедрую оценку за презентацию — в прошлом сезоне баллы за компоненты явно придерживали. За оба проката Нелюбова набрала 217,25 балла и впервые в карьере выиграла медаль на этапах Гран-при страны.
Победительница поделилась, что активно работает над четверным тулупом и вскоре планирует включить его в прокаты. Также Камилла Нелюбова рассказала, что Федерация фигурного катания на коньках России выделила ей лед для тренировок — раньше она готовилась к соревнованиям на массовых катаниях.
Второе место заняла одна из самых артистичных и стабильных российских фигуристок поколения Анна Фролова. Она лидировала после первого дня, но в воскресенье упала с тройного флипа. После несвойственной для себя ошибки Фролова вроде бы собралась и дальше откатала без помарок, но все равно выглядела чуть скованно: ей не хватило скорости и эмоциональности, необходимой для полноценной передачи образа Розы из «Титаника». Вышло в общей сложности 208,32 балла.
Бронза досталась Ксении Синицыной, которая показала результат 199,83 балла. Фигуристка впервые вышла на соревновательный лед под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в академию которого перешла в межсезонье. Спортсменке было необходимо отыграться после короткой программы, где она стала лишь шестой. Обойти соперниц ей удалось за счет мастерства катания и чисто исполненных элементов.
Первое место в танцах на льду в отсутствие более сильных дуэтов взяли Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. В парном катании лидеры также пропустили казанский этап, а лучшими на нем стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.