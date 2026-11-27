Илья Малинин является трехкратным чемпионом мира (2024—2026). На Олимпийских играх он завоевал золото в командных соревнованиях, в личном турнире стал восьмым. Также спортсмену принадлежит мировой рекорд по баллам за произвольную программу — 238,24. Американец установил его в финале серии Гран-при ISU в прошлом сезоне, исполнив семь четверных прыжков из семи возможных.