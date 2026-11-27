Американский фигурист Илья Малинин установил мировой рекорд в короткой программе
Фигурист Илья Малинин установил мировой рекорд по баллам за короткую программу на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Токио. Американец показал результат 114,81 балла.
Спортсмен исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц-тройной тулуп. Все непрыжковые элементы были оценены на высший, четвертый уровень. 22-летний Илья Малинин превзошел результат своего соотечественника Нейтана Чена, который на Олимпийских играх 2022 года набрал 113,97 балла.
По итогам короткой программы второе место занимает японец Сюн Сато (96,78). Третьим идет француз Кевин Эймоз (94,15). Петр Гуменник располагается на шестой строке (90,60), Владислав Дикиджи — на девятой (85,46). С произвольными программами фигуристы выступят 28 ноября.
Илья Малинин является трехкратным чемпионом мира (2024—2026). На Олимпийских играх он завоевал золото в командных соревнованиях, в личном турнире стал восьмым. Также спортсмену принадлежит мировой рекорд по баллам за произвольную программу — 238,24. Американец установил его в финале серии Гран-при ISU в прошлом сезоне, исполнив семь четверных прыжков из семи возможных.