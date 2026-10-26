Евгения Медведева провела автограф-сессию на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге

На стенде ДоброFON в фойе комплекса «Юбилейный» спортсменка встретилась с болельщиками и раздала автографы. Евгения Медведева рассказала, почему ей откликнулась роль амбассадора благотворительной программы: «Помощь — это ответственность каждого из нас. Она бывает разной: физической, моральной, а порой достаточно просто проявить внимание к тем, кто рядом. Мы живем в обществе и несем ответственность за то, каким это общество будет расти и куда мы в принципе движемся».