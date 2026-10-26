Евгения Медведева провела автограф-сессию на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге
Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева посетила этап Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Она присоединилась к проекту «Те, кто больше».
На стенде ДоброFON в фойе комплекса «Юбилейный» спортсменка встретилась с болельщиками и раздала автографы. Евгения Медведева рассказала, почему ей откликнулась роль амбассадора благотворительной программы: «Помощь — это ответственность каждого из нас. Она бывает разной: физической, моральной, а порой достаточно просто проявить внимание к тем, кто рядом. Мы живем в обществе и несем ответственность за то, каким это общество будет расти и куда мы в принципе движемся».
Также фигуристка рассказала, чему ее научил спорт: «Самое ценное, что мне дало фигурное катание, — это дисциплина и умение преодолевать себя в любой ситуации». «Если провести параллель между сложными жизненными ситуациями и происходящим на льду, становится ясно: все преодолимо и все можно осилить»,— подчеркнула она.
Победителями этапа Гран-при в Санкт-Петербурге в одиночном катании стали Ксения Синицына и Владислав Дикиджи. Первыми в танцах на льду стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, в соревновании спортивных пар выиграли Анастасия Мишина и Максим Некрасов. Следующий турнир серии Гран-при пройдет в Красноярке с 31 октября по 1 ноября.