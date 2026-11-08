Удачное китайское возвращение

Россиянина обошел японец Као Миура, выдавший на турнире в Китае два проката жизни. На произвольную он выходил на лед в качестве лидера, но нисколько не дрогнул под грузом ответственности. Фигурист, выступающий с готическим макияжем под попурри из мюзикла «Джекилл и Хайд», прекрасно справился со всей прыжковой частью, хотя его арсенал четверных ограничивается лишь младшими квадами — двумя тулупами и сальховом. Еще Миура немного подпортил вращение, что не помешало ему завоевать золото. Увидев сумму баллов, он радостно вскрикнул: помимо первого места он также гарантировал себе поездку в финал серии Гран-при, который в декабре пройдет в Чунцине (Китай).