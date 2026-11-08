Удачное китайское возвращение
Российские одиночники завоевали медали на этапе Гран-при ISU
После допуска со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) отечественные фигуристы напрочь отказываются уходить со льда без медалей. После наград в женском и парном катании на этапе серии Гран-при в китайском Шэньчжэне эстафету приняли одиночники. Серебро взял Владислав Дикиджи, бронзу — Евгений Семененко. Обогнал россиян японец Као Миура.
Этап в Китае стал для Владислава Дикиджи первым соревнованием такого калибра — ранее его выступления на международной арене ограничивались лишь турнирами второй по статусу серии Challenger. После короткой программы он шел четвертым, поэтому для попадания на пьедестал российскому фигуристу нужно было надеяться не только на свои силы, но и на ошибки соперников. И они их допустили.
Коронный четверной риттбергер Евгений Семененко исполнил с большим недокрутом, а еще сильно клюнул при приземлении квад-сальхова. Помарки не испортили впечатление от программы, где фигурист представляет графа Монте-Кристо.
Спортсмен не выходил из образа даже после ошибок: боролся за каждый элемент и выглядел таким же сосредоточенным, как его герой при побеге из замка Иф.
Уступив Дикиджи меньше балла по общей сумме, Семененко отправился ждать выступления японца Сюна Сато, который после короткой опережал его на одну позицию в турнирной таблице. Бронзовый призер Олимпийских игр вместо четверного лутца сделал лишь тройной, а еще упростил один из каскадов, исполнив вторым элементом тулуп в два оборота вместо трех. В итоге со второго места он опустился на четвертое.
Сам же Владислав Дикиджи начал свой прокат со степ-аута на квад-лутце — это стало его единственной ошибкой. Он мощно впечатал остальные прыжки, получив за них довольно щедрые надбавки от судейской бригады. Неплохо были оценены вращения и хореографические дорожки — слабые места фигуриста, хотя за последнее время он проделал над этими аспектами огромную работу.
Вообще фигурист заметно прибавил в артистической составляющей. Короткая программа, вдохновленная мультфильмом «ВАЛЛ-И» про робота, с каждым разом у него получается все трогательнее и трогательнее. Неплохо передавать задумку у Дикиджи получается и в произвольной, где он под барабанный бит и в костюме с «Криком» Эдварда Мунка рассказывает историю человека, оказавшегося в темноте.
Россиянина обошел японец Као Миура, выдавший на турнире в Китае два проката жизни. На произвольную он выходил на лед в качестве лидера, но нисколько не дрогнул под грузом ответственности. Фигурист, выступающий с готическим макияжем под попурри из мюзикла «Джекилл и Хайд», прекрасно справился со всей прыжковой частью, хотя его арсенал четверных ограничивается лишь младшими квадами — двумя тулупами и сальховом. Еще Миура немного подпортил вращение, что не помешало ему завоевать золото. Увидев сумму баллов, он радостно вскрикнул: помимо первого места он также гарантировал себе поездку в финал серии Гран-при, который в декабре пройдет в Чунцине (Китай).
Примечательным событием китайского этапа стала попытка олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова из Казахстана исполнить каскад из двух четверных — тулупа и сальхова через перекидной прыжок. Ранее на соревнованиях под эгидой ISU никто не решался на такой шаг. Второй из квадов получился с недокрутом в четверть. Сезон у триумфатора миланских Игр пока складывается неудачно: на этапе во Франции он стал десятым, в Китае — шестым, а потому лишился шансов отобраться в финал серии.
Владислав Дикиджи и Евгений Семененко продолжат борьбу за путевки в Чунцин.
Первый в конце ноября выступит на этапе в Токио, где встретится с фронтменом современного фигурного катания американцем Ильей Малининым. Спортсмен из США заявлял, что как-нибудь хочет исполнить с Дикиджи параллельный четверной аксель. Евгений Семененко неделей ранее должен поехать в Хельсинки. Там его главным соперником наверняка станет представитель Франции Адам Сяо Хим Фа, в октябре первенствовавший на домашнем этапе в Анже.