Российская фигуристка Трусова взяла золото на соревнованиях в Казахстане
09.10.2026, 21:19
Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества Трусова) стала победительницей Мемориала Дениса Тена — ежегодного международного соревнования по фигурному катанию. Турнир серии «Челленджер» проходит в Алма-Ате.
Александра Игнатова набрала 226,01 балла. Из них 77,39 — за короткую программу и 148,62 — за произвольную. Спортсменка прыгнула четверной лутц, тройной риттбергер и тройной сальхов. В комментарии «РИА Новости» Александра Игнатова сказала, что отпразднует победу чипсами: «Я чипсы купила. По-моему, со вкусом бургера. Я примерно перед каждым выходным ем чипсы, так что это не прямо праздник».
Второе место заняла Ким Ю Чжэ из Республики Корея (209,20; 75,99 + 133,21), третье — фигуристка из Казахстана Софья Самоделкина (204,36; 69,45 + 134,91). Россиянка Мария Захарова (187,77; 58,29 + 129,48) заняла пятое место. Другая фигуристка из России Дина Хуснутдинова (185,70; 63,09 + 122,61) стала седьмой.