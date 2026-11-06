Фигуристка Трусова идет третьей после короткой программы на этапе Гран-при ISU
Фигуристка Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) занимает третье место после короткой программы на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне. За свое выступление россиянка получила 72,37 балла.
Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц—тройной тулуп. Все непрыжковые элементы были оценены на высший, четвертый уровень. После первого соревновательного дня лидирует японка Монэ Тиба, набравшая 76,08 балла. Второй идет представительница Грузии Анастасия Губанова, которая показала результат 75,05. Произвольные программы фигуристки представят 7 ноября.
Турнир завершится 8 ноября. Из россиян в нем принимают участие одиночники Владислав Дикиджи и Евгений Семененко, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Александре Игнатовой 22 года. Она является серебряным призером Олимпийских игр (2022). Кроме того, она является бронзовым призером чемпионата мира (2021), а также серебряным (2022) и бронзовым (2020) призером европейских первенств.