Чемпион Игр-2026 фигурист Шайдоров завершил сотрудничество с тренером Урмановым
Фигурист Михаил Шайдоров расторг контракт со своим тренером Алексеем Урмановым. Об этом на пресс-конференции рассказал министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов.
«Сегодня у Михаила Шайдорова новый олимпийский цикл. По имеющейся информации, с Алексеем Урмановым контракт был расторгнут. Мы со своей стороны хотим сказать ему огромное спасибо»,— заявил господин Мырзабосынов. Также министр выразил надежду, что специалист «поработает с новым поколением» казахстанских фигуристов.
Алексей Урманов тренировал Михаила Шайдорова с 2018 года. Под его руководством фигурист завоевал золотую медаль Олимпийских игр (2026), а также стал серебряным призером чемпионата мира (2025) и выиграл чемпионат четырех континентов (2025).
В период спортивной карьеры Алексей Урманов стал олимпийским чемпионом (1994), бронзовым призером чемпионата мира (1993) и победителем первенства Европы (1997). Он начал тренерскую деятельность в 2001 году. С 2015 по 2017 год его подопечной была олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая. После победы Шайдорова на Играх Алексея Урманова наградили в Казахстане орденом «Достык» («Дружба») II степени.