В период спортивной карьеры Алексей Урманов стал олимпийским чемпионом (1994), бронзовым призером чемпионата мира (1993) и победителем первенства Европы (1997). Он начал тренерскую деятельность в 2001 году. С 2015 по 2017 год его подопечной была олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая. После победы Шайдорова на Играх Алексея Урманова наградили в Казахстане орденом «Достык» («Дружба») II степени.