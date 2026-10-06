Фигуристка Валиева не стала обжаловать в CAS отзыв нейтрального статуса

Спортивный арбитражный суд (CAS) не получил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отзыве нейтрального статуса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.

В августе ISU присвоил Камиле Валиевой и одиночнику Марку Кондратюку нейтральный статус, однако через месяц аннулировал его. Фигуристы оспорили это решение. После индивидуальной оценки на соответствие критериям допуска было определено, что они больше не отвечают требованиям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Тогда же ISU повторно отказал в выдаче нейтрального статуса пятикратным призерам чемпионата Европы Александре Степановой и Ивану Букину, выступающим в танцах на льду.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявлял, что фигуристы обжалуют решение ISU в CAS. Они могли сделать это в течение 21 дня. Суд зарегистрировал апелляции Кондратюка, Степановой и Букина.

Камиле Валиевой 20 лет. Зимой она возобновила карьеру после отбытия четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В декабре 2021 года фигуристка сдала положительную пробу, в которой был обнаружен триметазидин. После отстранения она приступила к тренировкам под руководством Светланы Соколовской.

Арнольд Кабанов