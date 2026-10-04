Российским фигуристам недодали баллов

На очередном турнире российские фигуристы, вернувшиеся в этом году в международные соревнования, собрали целую стопку — полдюжины — наград, однако среди них не оказалось ни одной золотой. Впрочем, Аделия Петросян в женском одиночном катании и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым в парном к золоту в Батуми были очень близки — не хватило совсем чуть-чуть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На турнире в Батуми Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чисто откатавшие произвольную программу, были очень близки к золоту

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ На турнире в Батуми Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чисто откатавшие произвольную программу, были очень близки к золоту

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Завершившийся в субботу, 3 октября, в Батуми Trialeti Trophy был очередным турниром серии Challenger, следующей по рангу после серии Гран-при, на который приехала наконец допущенная с нынешнего сезона к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе российская команда. И, как и на всех предыдущих, она была заметна. На сей раз наград россияне добыли очень много — целых шесть. Но среди них ни одной золотой — четыре серебряные и две бронзовые. Правда, если в двух дисциплинах занявшие вторые места отечественные спортсмены — танцоры Елизавета Пасечник с Дарио Чиризано и одиночник Николай Угожаев — от золота, доставшегося опытным представителям сборной-хозяйки — дуэту из Дианы Дэвиса и Глеба Смолкина, а также Нике Эгадзе, оказались далеки, то еще в двух такая награда была совсем рядышком.

В этих дисциплинах выступали топовые российские спортсмены, в нынешнем сезоне на официальных состязаниях еще не выступавшие. Парникам Анастасии Мишиной и Александру Галлямовой не удалось обыграть сильных соперников, как и Эгадзе, представляющих страну, принимавшую турнир. Соперниками были Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые в феврале на Олимпиаде уступили только японцам Рику Миуре и Рюити Кихаре. А поражение было точно не из тех, что называют однозначными.

Например, произвольную программу Мишина с Галлямовым исполнили куда чище, чем грузинская пара.

При этом срывавшие элементы Метелкина с Берулавой все равно получили за произвольную оценку повыше, чем российские конкуренты, впрочем не особенно удивив людей, хорошо знающих особенности фигурного катания и то, каким лояльным иногда бывает для спортсменов домашнее судейство.

А еще более явным поводом для гордости за выступление в Батуми для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова могла стать итоговая, за две программы, сумма. 206,31 — по их собственным, до изоляции, меркам это не так уж много. Но надо учесть, что уже несколько лет отчаянно борющиеся с ними за статус лидеров российской сборной Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, в сезоне предыдущем его наконец отвоевавшие, на двух своих сентябрьских «челленджерах» — японском и американском — собирали поменьше. И дышащие парам-грандам в спину Екатерина Чикмарева с Матвеем Янченковым в Батуми Мишиной и Галлямову проиграли. Бойкова с Козловским, как и Чикмарева с Янченковым, уже дождались приглашений на этапы Гран-при. Кажется, дождутся и Мишина с Галлямовым.

В женском одиночном катании хитом были прокаты Аделии Петросян. В сезоне, предшествовавшем текущему, это она была его российской примой.

Петросян даже разрешили соревноваться на Олимпиаде, но в Милане она, котируясь высоко-высоко, осталась лишь шестой.

Учитывая бэкграунд, ее проигрыш в Батуми эстонке Нине Петрыкиной, чьи победы на двух последних чемпионатах Европы существенно обесценило отсутствие до изоляции доминировавших на них россиянок, по сложности контента Петрыкину значительно превосходящих, можно вроде бы считать болезненной осечкой. На самом деле все не так.

У Аделии Петросян было сложное межсезонье — расставание с тренером Этери Тутберидзе, переход к Инне Гончаренко, постановка программ «на флажке», на фоне растренированности. Сомнения в ее возможностях представлялись абсолютно обоснованными. Но простенькую по своим стандартам — без четверных, даже без каскадов из двух тройных — произвольную она отработала достойно. В ней Петросян Петрыкину, которая героически пыталась прыгнуть сальхов в четыре оборота, однако все-таки оборот недокрутила, обошла. Но у эстонки, во-первых, были, как всегда, солидные оценки за компоненты, которыми россиян пока не балуют, а во-вторых, запас после короткой программы. Его хватило, чтобы удержаться впереди наверняка все же вплотную подобравшейся к Гран-при Аделии Петросян с крохотным перевесом: у победительницы было 205,94 балла, у фигуристки, финишировавшей следом,— 204,16.

Алексей Доспехов