Владислав Дикиджи стал вторым на этапе Гран-при в Шэньчжэне
Российский фигурист Владислав Дикиджи завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне. Еще один представитель России, Евгений Семененко, завершил соревнования на третьей строчке.
В произвольной программе Дикиджи набрал 183,58 балла, а его итоговый результат по сумме двух прокатов составил 282,44 очка. Семененко получил за заключительное выступление 181,90 балла и в общей сложности заработал 281,62 очка.
Победителем турнира стал японец Као Миура. Он набрал 293,25 балла, из которых 190,35 получил за произвольную программу.
Следующий, четвертый этап серии Гран-при состоится 13–15 ноября в американском Эверетте (штат Вашингтон).