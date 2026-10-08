Фигуристка Трусова лидирует после короткой программы на турнире в Казахстане
08.10.2026, 17:59
Александра Игнатова (до замужества — Трусова) выиграла короткую программу на турнире серии «Челленджер» в Алматы. Она получила 77,39 балла.
22-летняя фигуристка исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц—тройной тулуп. Все непрыжковые элементы были оценены на высший, четвертый уровень.
Второй идет кореянка Ким Ю Чжэ, набравшая 75,99 балла. Тройку лучших замыкает представительница Казахстана Софья Самоделкина, которая показала результат 69,45 балла. Россиянки Дина Хуснутдинова (63,09) и Мария Захарова (58,29) занимают пятое и восьмое места. Произвольные программы фигуристки представят 9 октября.
Мемориал Дениса Тена проходит с 8 по 10 октября. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе. Турнир назван в честь бронзового призера Олимпийских игр-2014. В 2018 году казахстанский фигурист погиб от ножевого ранения, полученного во время попытки кражи зеркал с его автомобиля.