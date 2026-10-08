Фигуристка Трусова лидирует после короткой программы на турнире в Казахстане

Мемориал Дениса Тена проходит с 8 по 10 октября. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе. Турнир назван в честь бронзового призера Олимпийских игр-2014. В 2018 году казахстанский фигурист погиб от ножевого ранения, полученного во время попытки кражи зеркал с его автомобиля.