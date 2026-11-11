В Омске отменили старты фигуристов в первый день юниорского этапа Гран-при

11 ноября спортивные пары должны были выступить с короткой программой, дуэты должны были представить ритм-танец. «Благодарим за понимание и сообщим о дальнейших изменениях в расписании дополнительно»,— говорится в заявлении ФФККР. Шестой этап Гран-при завершится 13 ноября.