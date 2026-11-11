В Омске отменили старты фигуристов в первый день юниорского этапа Гран-при
Соревнования на юниорском этапе серии Гран-при России по фигурному катанию, запланированные на 11 ноября, отменены «в целях безопасности». Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Турнир проходит в Омске. В регионе объявлен режим беспилотной опасности.
11 ноября спортивные пары должны были выступить с короткой программой, дуэты должны были представить ритм-танец. «Благодарим за понимание и сообщим о дальнейших изменениях в расписании дополнительно»,— говорится в заявлении ФФККР. Шестой этап Гран-при завершится 13 ноября.