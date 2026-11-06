Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при ISU в Китае

Анастасии Мишиной 25 лет, Александру Галлямову — 27. Вместе они выиграли чемпионаты мира (2021) и Европы (2022), а также трижды становились победителями чемпионата страны (2022, 2024, 2025). Кроме того, фигуристы являются двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года (в командном и личном турнирах).