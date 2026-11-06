Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при ISU в Китае
Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревновании спортивных пар, лидируют после короткой программы на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне. За свой прокат российские фигуристы получили 74,69 балла.
Вторыми идут представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, набравшие 67,06 балла. Тройку лучших замыкают Карина Акопова и Никита Рахманин из Армении, показавшие результат 66,34 балла. С произвольными программами пары выступят 7 ноября.
Анастасии Мишиной 25 лет, Александру Галлямову — 27. Вместе они выиграли чемпионаты мира (2021) и Европы (2022), а также трижды становились победителями чемпионата страны (2022, 2024, 2025). Кроме того, фигуристы являются двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года (в командном и личном турнирах).
Турнир в Шэньчжэне завершится 8 ноября. В нем также принимают участие российские одиночники Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и Александра Игнатова.