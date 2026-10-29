Чемпионы мира Мишина и Галлямов приглашены на этап Гран-при ISU в Финляндии

Ранее с состязания снялись австрийцы Габриэла Иццо и Люк Майерхофер. На турнире в Финляндии также планируется участие российских пар — Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, а также Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова. Они выступят в нейтральном статусе.