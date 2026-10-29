Чемпионы мира Мишина и Галлямов приглашены на этап Гран-при ISU в Финляндии
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, включены в список участников этапа серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Финляндии. Турнир пройдет в Хельсинки с 20 по 22 ноября.
Ранее с состязания снялись австрийцы Габриэла Иццо и Люк Майерхофер. На турнире в Финляндии также планируется участие российских пар — Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, а также Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова. Они выступят в нейтральном статусе.
Ранее Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили приглашение на этап Гран-при в Китае. Соревнование пройдет в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября.
Анастасии Мишиной 25 лет, Александру Галлямову — 27. Вместе они выиграли чемпионаты мира (2021) и Европы (2022), а также трижды становились победителями чемпионата страны (2022, 2024, 2025). Кроме того, фигуристы являются двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года (в командном и личном турнирах).