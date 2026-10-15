Фигуристка Камила Валиева пропустит этап Гран-при в Казани из-за болезни

Камиле Валиевой 20 лет. Зимой она возобновила карьеру после отбытия четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В декабре 2021 года фигуристка сдала положительную пробу, в которой был обнаружен триметазидин. После отстранения она приступила к тренировкам под руководством Светланы Соколовской.