Фигуристка Камила Валиева пропустит этап Гран-при в Казани из-за болезни
Камила Валиева не примет участия в этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.
«К сожалению, я не смогу выступить на этапе Гран-при в Казани из-за болезни. Обязательно увидимся на других этапах Гран-при России»,— написала фигуристка.
Камиле Валиевой 20 лет. Зимой она возобновила карьеру после отбытия четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В декабре 2021 года фигуристка сдала положительную пробу, в которой был обнаружен триметазидин. После отстранения она приступила к тренировкам под руководством Светланы Соколовской.
Турнир в Казани пройдет с 17 по 18 октября.