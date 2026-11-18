Ирина Хавронина рассказала, что во время первой тренировки на «G-Drive Арене» вспомнила о чемпионате России 2025 года, который состоялся в Омске. На том первенстве танцоры завоевали бронзовую медаль. «Очень нравится цветовая гамма трибун, зал масштабный и высокий, это прибавляет энергетики. В памяти Омск — камерный, уютный город, в котором всегда атмосфера, располагающая для прогулок»,— отметила фигуристка.