Фигуристы Хавронина и Нарижный провели автограф-сессию на этапе Гран-при в Омске
Ирина Хавронина и Девид Нарижный, выступающие в танцах на льду, присоединились к проекту «Те, кто больше» от благотворительной программы «ДоброFON». В рамках инициативы они встретились с болельщиками на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который прошел на «G-Drive Арене» в Омске.
После исполнения произвольного танца дуэт провел автограф-сессию. Также спортсмены поделились впечатлениями от этапа. Партнер признался, что в этом сезоне ему больше по душе их ритм-танец, а партнерша отдала предпочтение произвольному.
Ирина Хавронина рассказала, что во время первой тренировки на «G-Drive Арене» вспомнила о чемпионате России 2025 года, который состоялся в Омске. На том первенстве танцоры завоевали бронзовую медаль. «Очень нравится цветовая гамма трибун, зал масштабный и высокий, это прибавляет энергетики. В памяти Омск — камерный, уютный город, в котором всегда атмосфера, располагающая для прогулок»,— отметила фигуристка.
Встреча стала частью благотворительной инициативы «Те, кто больше», которая сопровождает главные события российского фигурного катания: контрольные прокаты, чемпионат страны, этапы и финал Гран-при. По итогам турнира в Омске участники инициативы совершили 512 добрых дел и собрали 317,7 тыс. рублей. Общая сумма с начала сезона достигла 2,05 млн руб. Ранее к проекту присоединились многие известные фигуристы, в том числе олимпийский чемпион Алексей Ягудин, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, Камила Валиева, Станислава Константинова, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.
На этапе в Омске Ирина Хавронина и Девид Нарижный заняли третье место. Золото взяли Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин.