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СпортФигурное катание

Бог прыжков вернулся по-человечески

Илья Малинин начал сезон не очень яркой победой на американском этапе серии Гран-при
Самой любопытной историей четвертого турнира серии Гран-при у фигуристов стало первое выступление в сезоне главного неудачника Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Домашний этап — Skate America — Илья Малинин выиграл, но слишком неубедительно, чтобы считать его полноценным возвращением на лед «бога квадов» и безусловного лидера мужского одиночного катания. Некоторые из его конкурентов, не участвовавших в этих соревнованиях,— например, россияне Владислав Дикиджи и Евгений Семененко — выглядели по ходу сезона ничуть не слабее.
Не самое выразительное выступление на дебютном для себя турнире сезона Илья Малинин украсил фирменным сальто

Не самое выразительное выступление на дебютном для себя турнире сезона Илья Малинин украсил фирменным сальто

Steph Chambers / International Skating Union / Getty Images

Если забыть обо всем, что происходило с американцем Ильей Малининым в этом году до турнира в городе Эверетт, его выступление на нем следовало признать событием совершенно рядовым. Фигурист, который уже давно является слишком очевидным лидером мужского фигурного катания, одержал, врываясь в очередной сезон, очередную вполне дежурную победу в довольно скромных по составу участников состязаниях.
Никого из основных сегодняшних героев жанра, кроме него, на четвертом этапе Гран-при не было.
Даже взявший серебро итальянец Даниэль Грассль — фигура не того масштаба, чтобы видеть в нем претендента на выдающиеся свершения.
Но, конечно, о том, что происходило с Малининым в 2026 году, все помнили. В феврале он ехал на итальянскую Олимпиаду в статусе ярчайшей ее звезды, «бога квадов», освоившего все прыжки в четыре оборота, включая никому не подвластный аксель, смотрящего со своими рекордами на конкурентов откуда-то с заоблачной высоты. А покинул ее — в статусе главного олимпийского неудачника, после золота командного турнира развалившегося в турнире личном, в произвольной программе падавшего и падавшего, в итоге рухнув аж на восьмое место.
В тренде тогда были разговоры о том, что молодого еще человека (сейчас Малинину 21 год) основательно надломило ощущение собственного превосходства, связанных с ним ожиданий, что ему требуется пауза. А сам оконфузившийся феномен намекал на то, что следующий сезон, залечивая психологические травмы, может и пропустить. Но нет, пропускать не захотел. А перед возвращением заинтриговал новыми программами, заявлениями о «перезагрузке», переосмыслении самого себя, интегрировании в контент подсмотренных у других, в том числе у мамы, известной в прошлом фигуристки Татьяны Малининой, элементов и роликами с тренировок. Там были и четверной аксель, и лихие каскады. В общем, прежний, доолимпийский Малинин.
Ноябрьская реальность, впрочем, оказалось довольно серенькой. Короткую программу Илья Малинин выиграл с запасом, но насторожил еще в ней, испортив четверной лутц. В произвольной грязи было еще больше. Выезд с четверного флипа в начале проката он спас кое-как. Затем намучился с каскадом с четверным лутцем с тройным и двойным акселями. Четверной сальхов недокрутил, заработав сбавку.
Вообще, из четырех — совсем немного по его меркам — прыжков с максимально доступным для современных фигуристов числом оборотов неплохо вышел только тулуп. И никаких четверных акселей. А вставленный в программу каскад из тройного лутца с двойным тулупом и вовсе можно было принять за плохую шутку. Таким и в женских соревнованиях никого не очаруешь — чересчур простенький. Фирменное сальто трибуны, и так готовые восторгаться чем угодно в исполнении кумира, приняли на ура. Но сальто — это «бесплатный» пока трюк.
Именно в произвольной Илья Малинин Даниэлю Грасслю проиграл. Одолел итальянца по сумме с итоговой оценкой 284,31 балла, некоторую часть которой, кажется, составили «бонусы» от домашнего судейства.
Но даже с ними она не производила особенно мощного впечатления. Пиковый Малинин играючи перекрывал 300-балльный рубеж, а неделю назад на Гран-при в Китае гораздо больше — 293,25 — заработал японец Као Миура. У отставших от Миуры россиян Владислава Дикиджи и Евгения Семененко с их ничуть не менее сложными, чем у Малинина, программами были оценки ненамного хуже, чем у американца в Эверетте,— тоже за 280. И явно без судейских «подарков».
Хотя сам Илья Малинин своим стартом остался доволен. И после окончания турнира рассуждал о том, как это, оказывается, на самом деле прекрасно — перестать гнаться за совершенством.
Фигурное катание

Авторы

  • Алексей Доспехов
    Алексей Доспехов
    спецкорреспондент