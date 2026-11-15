Бог прыжков вернулся по-человечески

В тренде тогда были разговоры о том, что молодого еще человека (сейчас Малинину 21 год) основательно надломило ощущение собственного превосходства, связанных с ним ожиданий, что ему требуется пауза. А сам оконфузившийся феномен намекал на то, что следующий сезон, залечивая психологические травмы, может и пропустить. Но нет, пропускать не захотел. А перед возвращением заинтриговал новыми программами, заявлениями о «перезагрузке», переосмыслении самого себя, интегрировании в контент подсмотренных у других, в том числе у мамы, известной в прошлом фигуристки Татьяны Малининой, элементов и роликами с тренировок. Там были и четверной аксель, и лихие каскады. В общем, прежний, доолимпийский Малинин.