Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
10 июня, понедельник
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
10 июня, понедельник
Слушать радио
Коротко
Новости
21:31
Генпрокуратура потребовала дело журналиста Голунова для проверки
21:28
Вертолет упал на крышу здания в центре Нью-Йорка
20:50
Москалькова предложила пересмотреть законодательство о незаконном обороте наркотиков
22:27
На изъятых у журналиста Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК нескольких человек
23:00
Минюст согласился передать Конгрессу документы расследования Мюллера
22:15
Владимир Зеленский выступил за смену всех губернаторов Украины
22:14
Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей
22:10
Новым гендиректором «Соллерса» стал Николай Соболев
21:41
ЦИК Казахстана назвал дату инаугурации Токаева
21:21
Минфин не готов передать акциз на табак в бюджет регионов
20:34
Разработчик Salesforce покупает Tableau Software за $15,7 млрд
20:17
Москалькова: Путин одобрил просьбу о контроле за делом журналиста Голунова
20:02
Бывший глава волгоградского СКР задержан по делу о покушении на губернатора
20:01
Токаев победил на выборах президента Казахстана с результатом 70,96% голосов
19:43
Reuters рассказало о связях американского банкира с Маттиасом Варнигом
ещё
все новости
Подробно
Тема
(обновлено: 10.06.2019)
Легкая атлетика
Все темы
Подписаться на тему
Отписаться от темы
Легкую атлетику обсудили на уровне министерства
Павел Колобков нашел «плохие сигналы» в реакции на отказ восстановить статус ВФЛА
2
Российскую легкую атлетику оставили в изоляции
ВФЛА вновь отказано в восстановлении статуса
6
Российская легкая атлетика провалила тест на справку
Скандал с Данилом Лысенко грозит ей новыми санкциями
Президента ПСЖ застукали с легкой атлетики
Насер аль-Хелаифи подозревается в подкупе руководства IAAF
Судебная дистанция
Прокуратура Франции просит начать процесс против экс-президента IAAF Ламина Диака
1
Глава РУСАДА предложил поменять руководство легкой атлетики
По мнению Юрия Гануса, это поможет восстановить статус ВФЛА
1
Валентина Балахничева ждут во Франции
Выдан ордер на арест экс-президента ВФЛА
2
Российские легкоатлеты могут не успеть к чемпионату мира
IAAF отказалась отменять дисквалификацию ВФЛА
Нейтральные легкоатлеты из России подтвердили высокий статус
На чемпионате Европы в Глазго они завоевали два золота и бронзу
1
Счет пошел на гормоны
В CAS начались слушания по скандальному иску Кастер Семени к IAAF
Допинг-дюжина
CAS дисквалифицировал российских легкоатлетов
Нейтральный статус IAAF одобряла по прецеденту
Но получили его вновь лишь 42 росcийских атлета из 73
1
Санкции против российских легкоатлетов остались в силе
Они по-прежнему не смогут выступать под национальным флагом
«Все устали от этого подвешенного состояния»
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин — о восстановлении в правах российских легкоатлетов
Россияне остались на плаву
Лидерство сборной России на комплексном чемпионате Европы обеспечивают мастера водных видов
Сборная России увеличила состав
На континентальном первенстве она похожа на полноценную команду
2
Сильнейшие легкоатлеты Европы собрались в Берлине
На ЧЕ россияне выступят в нейтральном статусе
Архив
наглядно
Фотогалерея
Фото дня: 10 июня
Одиночный пикет против уголовного преследования Ивана Голунова, распыление перцового газа на акции протеста в Гонконге и другие кадры
Фотогалерея
«Кинотавр-2019»
Кто из звезд посетил церемонию открытия
Фотогалерея
Пикеты в поддержку Ивана Голунова
Кадры с акций в Москве и Санкт-Петербурге
Фотогалерея
Премия «МУЗ-ТВ 2019»
Гости красной дорожки и яркие моменты мероприятия
Фотогалерея
Сделали паузу
Как отдыхают известные россияне
Видео
«Великие открытия» Игоря Сечина
Глава «Роснефти» на ПМЭФ — о зловредных США и рабстве «Русала»
Фотогалерея
Светские мероприятия на ПМЭФ-2019
Вручения премий, приемы и другие события
Фотогалерея
ПМЭФ-2019
Гости и организаторы Петербургского экономического форума
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
1
Спецпроекты |
все
Тест: разбираетесь ли вы в художественной самодеятельности мировых лидеров
Как рождался, жил и умирал первый советский тракторный завод
Что предложил в письме арестованный авиаконструктор Туполев главе НКВД
Валютный прогноз
Как будет вести себя рубль
10–14 июня
Самое читаемое
просмотров:
133441
Молдавия освобождается от захватчиков
Что сейчас происходит в стране и при чем здесь Россия
просмотров:
129620
Утечка на миллион
Персональные данные клиентов банков оказались в сети
просмотров:
103939
Трусы с алмазными россыпями
В АЛРОСА выявлено крупное хищение
просмотров:
77665
Молдавление сработало
Россия и Евросоюз определились, кто для них в Молдавии власть
просмотров:
71702
О, где же ты, Майкл?
Как Владимир Путин вник в дело американского бизнесмена
Первые лица |
все
Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов о новой системе аккредитации вузов
Глава Enel Франческо Стараче о продаже активов и пользе консерватизма
Глава Mail.ru Group Борис Добродеев о сделке с Alibaba и новых продуктах
Тенденции |
все
Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор
3 тупика и 4 перспективы в отношениях России и Китая
Пострадавшие от «Дружбы» получили нефть, но ждут компенсаций
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия