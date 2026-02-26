Умер американский спортсмен Джефф Галлоуэй

25 февраля в возрасте 80 лет умер американский спортсмен и тренер по бегу Джефф Галлоуэй, передает Runner's World. Господин Галлоуэй входил в состав олимпийской сборной США по легкой атлетике, в 1970-х годах установил рекорд США в беге на 10 миль (16 км), впоследствии перешел на более длинные дистанции, начал заниматься тренерской работой и популяризировать бег среди широкой общественности.

Фото: Curtis Compton / Atlanta Journal-Constitution / AP, File / AP Джефф Галлоуэй

Фото: Curtis Compton / Atlanta Journal-Constitution / AP, File / AP

Джефф Галлоуэй — автор нескольких книг по подготовке бегунов с самого начального уровня. Большую популярность он получил как разработчик методики тренировок run-walk-run (бег-ходьба-бег), которая позволяет новичкам плавно и безболезненно начать занятия и подготовить свой опорно-двигательный аппарат, мышцы и сердечно-сосудистую систему к более серьезным тренировкам. В честь Джеффа Галлоуэя эта методика получила название «джеффинг» и была включена во многие тренировочные планы для массового спорта.

Евгений Хвостик