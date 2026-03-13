Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд по прыжкам с шестом

26-летний легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев планку на высоте 6,31 м. Спортсмен обновил мировой рекорд в 15-й раз.

Дюплантис установил новый рекорд на турнире Mondo Classic в Уппсале. Его прошлый максимальный результат — 6,30 м — установлен в сентябре 2025 года на чемпионате мира в Токио.

Дюплантис — двукратный олимпийский чемпион (Токио-2020, Париж-2024), трехкратный чемпион мира и Европы, а также трехкратный победитель чемпионатов мира по прыжкам с шестом в помещении.