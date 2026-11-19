Перес Джепчирчир 33 года. Она выиграла марафон на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Также кенийка завоевала золото на чемпионате мира 2025 года. На счету легкоатлетки победы на марафонах в Нью-Йорке (2021), Бостоне (2022) и Лондоне (2024).