Олимпийскую чемпионку в марафоне дисквалифицировали на три года за допинг
Кенийская бегунья Перес Джепчирчир отстранена на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
В пробе спортсменки, взятой 17 июля во внесоревновательный период, был обнаружен эритропоэтин — этот препарат стимулирует выработку эритроцитов и повышает доставку кислорода к тканям, повышая уровень выносливости. 27 октября легкоатлетка признала нарушения и согласилась с наказанием, из-за чего срок отстранения сократили с четырех до трех лет.
Дисквалификация истечет 19 октября 2029 года. AIU аннулировал все результаты Джепчирчир с 17 июля, в том числе победу на Сиднейском марафоне в августе. Согласно регламенту World Marathon Majors, нарушение антидопинговых правил влечет пожизненный запрет на участие во всех забегах серии.
Перес Джепчирчир 33 года. Она выиграла марафон на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Также кенийка завоевала золото на чемпионате мира 2025 года. На счету легкоатлетки победы на марафонах в Нью-Йорке (2021), Бостоне (2022) и Лондоне (2024).