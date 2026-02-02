Чем запомнился Валентин Балахничев

2 февраля на 77-м году жизни умер бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев. Подробности биографии советского и российского тренера — в справке “Ъ”.

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Валентин Васильевич Балахничев родился 23 апреля 1949 года в Луцке (Украина). Окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-теплофизик» (1975), доктор педагогических наук (1999).

Легкой атлетикой начал заниматься еще в школе, специализировался на барьерном спринте. В 1970 году стал мастером спорта СССР. В том же году устроился на работу инструктором в Московский городской совет студенческого добровольного спортивного общества «Буревестник». В 1977 году стал тренером-преподавателем специализированной школы высшего спортивного мастерства по легкой атлетике.

С 1987 по 1991 год — тренер сборной команды СССР по легкой атлетике, после — президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Возглавлял ВФЛА более 20 лет. Параллельно с 1995 года был почетным вице-президентом Европейской легкоатлетической ассоциации.

В 2000–2002 годах — зампред госкомитета РФ по физической культуре, спорту и туризму. Также занимал должность казначея Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне — World Athletics).

В 2014–2015 годах начался громкий международный скандал, связанный с обвинениями российских легкоатлетов в массовом системном применении допинга. На фоне скандала господин Балахничев покинул посты казначея IAAF и главы ВФЛА. Через несколько месяцев по рекомендациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) на неопределенный срок было приостановило членство ВФЛА в IAAF.

В 2016 году IAAF отстранила Валентина Балахничева от любой легкоатлетической деятельности за причастность к сокрытию допинг-проб бегуньи Лилии Шобуховой.

В 2020 году в Париже начался судебный процесс над подозреваемыми в коррупции функционерами IAAF. В том же году Исправительный суд Парижа признал Валентина Балахничева виновным «в активной и пассивной коррупции» и приговорил к трем годам тюрьмы по делу о коррупции. Вину он не признал, сравнив парижский суд с инквизицией.

Награжден орденом Дружбы (2001), орденом Почета (2006), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013).