Кенийская бегунья установила сугубо женский рекорд в полумарафоне

На проходящем в Копенгагене чемпионате мира по шоссейному бегу кенийская бегунья Агнес Нгетич 20 сентября побила мировой рекорд на полумарафонской дистанции (21,1 км). Чемпионка мира по кроссу и действующая рекордсменка мира в беге на 10 км преодолела дистанцию за 1 ч. 15 мин. и 15 сек. Это на 1 сек. быстрее, чем достижение, установленное шесть лет назад соотечественницей Нгетич Перес Джепчирчир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агнес Нгетич

Фото: Gaelle Mobuchon / World Athletics / Getty Images Агнес Нгетич

Фото: Gaelle Mobuchon / World Athletics / Getty Images

Важно отметить, что Нгетич участвовала в чисто женском забеге. Будь у нее пейсмейкерами мужчины, которые задавали бы более высокий темп, она могла бы преодолеть дистанцию еще быстрее. В 2021 году эфиопка Летесенбет Гидей на соревнованиях в Валенсии, «разгоняемая» помощниками, сумела пробежать полумарафон за 1 ч. 2 мин. и 52 сек. К слову, в том забеге участвовала и Нгетич, которая была всего на 12 сек. медленнее. Но все-таки было бы не совсем справедливо сравнивать чисто женский рекорд с тем, который помогали устанавливать мужчины.

«Теперь надо думать, что делать дальше. На шоссе я все выиграла, хочу вернуться на трек к чемпионату мира по легкой атлетике 2027 года. Моя мечта —? победить там. Это единственное, чего мне не хватает»,— заявила Нгетич после финиша.

Арнольд Кабанов