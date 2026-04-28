Nike делал, а Adidas сделал

Выдающийся рекорд, установленный в минувшее воскресенье, 26 апреля, кенийским бегуном Сабастьяном Саве, первым в истории выбежавшим из двух часов на марафонской дистанции на официальных соревнованиях, интересен не только со спортивной точки зрения. Саве свое достижение установил в кроссовках производства Adidas. Немецкому производителю удалось создать обувь весом не более 99 г, причем сконструированную таким образом, что бегуны получают заметное преимущество. Но сама идея преодолеть двухчасовой барьер в марафоне за счет обуви принадлежала Nike. Американская компания, девиз которой — Just do it, что можно перевести как «Сделай это!», вкладывала в проект средства с 2013 года. Потом пришли немцы и действительно сделали это.

Мировой рекорд, установленный Сабастьяном Саве, был бы невозможен без инновационных кроссовок Adidas

Фото: Matthew Childs / Reuters Мировой рекорд, установленный Сабастьяном Саве, был бы невозможен без инновационных кроссовок Adidas

Мировой рекорд, установленный Сабастьяном Саве, который в минувшее воскресенье пробежал лондонский марафон за 1 час 59 минут 30 секунд, став таким образом первым в истории человеком, сумевшим преодолеть 42 км 195 м быстрее чем за два часа, по всей видимости, станет чем-то большим, чем очередное спортивное достижение. Рекорд Саве уже подается как следствие прорыва технологического. Причем в нем есть как победитель (в роли такового выступает Adidas), так и проигравший (эта роль досталась Nike).

Дело в том, что Саве, а также финишировавший вторым Йомиф Кеджелча (эфиопский спортсмен тоже выбежал из двух часов) соревновались в кроссовках производства Adidas, в модели Adizero Adios Pro Evo 3.

Само по себе, вне контекста, использование спортсменом тех или иных кроссовок ни о чем не говорит. Но в данном случае интересно, что программу преодоления отметки в два часа на марафонской дистанции в 2016 году запустил конкурент Adidas — Nike. Она называлась Breaking 2 Project и предусматривала, что за счет внедрения американским производителем в свою продукцию вставок из углепластика марафонцы сумеют выбежать из двух часов. На самом деле работа над программой стартовала еще в 2013-м. Первый образец обуви спортсмен получил в 2015-м. Это был Элиуд Кипчоге (чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и Игр-2020 в Токио), который бежал в суперкроссовках Nike берлинский марафон 2015 года. Тогда обувь у него просто порвалась.

В мае 2017-го тот же Кипчоге все-таки дал Nike искомый мировой рекорд. Он преодолел дистанцию за 2 часа 25 секунд. Другое дело, что забег был неофициальным, поскольку его участники не сдавали положенные допинг-тесты. Тем не менее Nike удалось заявить о создании суперобуви, дающей прибавку в скорости. Модель вскоре пошла в продажу под маркой Nike ZoomX Vaporfly 4. Пара кроссовок на тот момент стоила $250.

Два года спустя на специально организованном мероприятии Кипчоге все-таки выбежал из двух часов на марафонской дистанции (1:59.40). Но и это был неофициальный забег. К тому же в нем Кипчоге помогал 41 пейсмейкер. Так называют спортсменов, чья задача — бежать, пока хватает сил, впереди, облегчая жизнь фавориту: за чужими спинами, скажем, меньше сопротивление воздуха.

Как бы то ни было, а Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) обратила внимание на суперкроссовки и ввела в регламент требования к обуви, используемой спортсменами.

Они гласили, что обувь не должна содержать более одной карбоновой пластины, должна иметь ограничение на высоту профиля беговой подошвы, а также быть доступной для приобретения широкой публикой до использования в соревнованиях.

Получив рекомендации от World Athletics, производители спортивной обуви дружно ринулись создавать свои варианты кроссовок. Помимо Nike таковые предложили Puma, Brooks, Under Armour, Saucony, On, Hoka и, конечно, Adidas. Немцы по-своему прочли регламент World Athletics. Они изящно обошли требование не включать в подошву обуви более одной углепластиковой пластины. «В модели Pro Evo 3 используется иная карбоновая технология — не пластина, а элемент, который охватывает или огибает промежуточную подошву, что способствует поддержанию беговой экономичности и снижению общего веса»,— пояснил BBC технологию изготовления обуви один из ее разработчиков Патрик Нава. По его словам, на элитном профессиональном уровне значение имеют мельчайшие детали. Например, для разработчиков кроссовок было чрезвычайно важно добиться веса менее 100 г (модель, в которой Сабастьян Саве установил рекорд, весит от 97 до 99 г). Примечательно, что требование World Athletics делать чемпионскую обувь доступной для приобретения рядовыми покупателями в Adidas исполнили только за несколько дней до марафона. В продажу был пущен небольшой тираж. Пара обуви стоила более $600. Учитывая рекламу, которую Adidas получил благодаря победе Саве, продажи революционной модели не должны разочаровать руководство компании.

Александр Петров