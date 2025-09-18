Сидни Маклафлин-Леврон с рекордом чемпионатов мира взяла золото в беге на 400 м

Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Сидни Маклафлин-Леврон завоевала золото проходящего в Токио чемпионата мира по легкой атлетике на дистанции 400 м. Ее результат — 47,78 секунды — стал вторым в истории и лучшим на мировых первенствах.

Победительнице не хватило 0,18 секунды до повторения мирового рекорда, установленного 40 лет назад немкой Маритой Кох, которую неоднократно обвиняли в употреблении допинга. Серебро взяла доминиканская спортсменка Марилейди Паулино, действующая олимпийская чемпионка в дисциплине, причем также с крайне примечательным временем — 47,98 секунды. Это третий результат в истории. Бронза досталась Сальве Эйд Насер из Бахрейна (48,19). Забег прошел в дождливую погоду.

Основные успехи 26-летней Сидни Маклафлин-Леврон связаны с бегом на 400 м с барьерами: в этой дисциплине ей принадлежит мировой рекорд, в ней американка завоевала два золота Олимпийских игр, золото и серебро чемпионатов мира. Еще два олимпийских золота и две высшие награды мировых первенств она взяла в эстафете 4 х 400 м. На «гладких» 400 м Маклафлин-Леврон дважды побеждала в чемпионате США.

Арнольд Кабанов