Кениец Сабастьян Саве благодаря выступлению в одном-единственном соревновании превратился из просто очень известного бегуна в бегуна великого, занимающего особое место в истории легкой атлетики. Ему первому удалось пробежать культовую марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа, хотя еще относительно недавно покоренный Саве рубеж считался космическим — для будущих поколений. Заставить его рухнуть на Лондонском марафоне кенийцу позволила какая-то невероятная резвость на второй половине дистанции: вместо того чтобы сбавить темп на фоне усталости, он, наоборот, его взвинтил.

Кениец Сабастьян Саве первым в истории выбежал из двух часов на марафонской дистанции

Фото: Matthew Childs / Reuters Кениец Сабастьян Саве первым в истории выбежал из двух часов на марафонской дистанции

Фото: Matthew Childs / Reuters

Придумывая подходящие для того, что в воскресенье, 26 апреля, совершил 30-летний Сабастьян Саве, для показанного им результата — 1 час 59 минут 30 секунд — определения, разные издания себя не сдерживали. BBC вообще заявила об обеспеченном кенийцем «спортивном бессмертии». Примерно в таких выражениях описывали самые выдающиеся рекорды, когда-либо ставившиеся в легкой атлетике: прыгуна в длину Боба Бимона в 1968 году, спринтера Усейна Болта в нулевые. Придраться к градусу восхищения было сложно. Мировой рекорд в марафоне, культовой легкоатлетической дистанции родом из яркой древнегреческой легенды, дистанции, почитаемой и профессионалами, и любителями, тоже прекрасно знающими, сколько именно составляет ее длина — 42 км и еще 195 м,— всегда событие. Но этот-то был событием слишком особенным из-за итогового времени Саве.

Еще относительно недавно, на рубеже прошлого и нынешнего веков, о том, чтобы пробежать марафон быстрее двух часов, и не мечтали.

Это считалось чем-то за гранью человеческих возможностей. Бегуны и специалисты всерьез задумались о том, что, не исключено, возможности, кажется, все-таки мечтать о таком позволяют, приблизительно полтора десятилетия назад. Про штурм двухчасового рубежа начали активно рассуждать, когда в 2011 году выдающийся эфиопский стайер Хайле Гебреселассие, словно созданный природой специально для таких испытаний, выбежал из 2:04. И вот тогда все обратили внимание на то, что до двухчасовой планки-то четыре минуты. И это вроде бы уже не так много: легендарный соотечественник Гебреселассие из 1960-х Абебе Бикила, например, и 2:12 не преодолевал.

Хотя что значит не так много? В то время в тренде были прогнозы, которые прочили двухчасовому рубежу крах в таком будущем, которое ближайшим, как ни крути, не назовешь: в 2030 году, допустим. The Economist, проанализировав статистику, научные данные, предположил, что в лучшем случае он падет в 2036 году. Спортивная жизнь, однако, как обычно, науку подкорректировала. Все в ней развивается стремительнее, чем на экране строящего сложные модели компьютера.

Формально из двух часов в марафоне человек выбежал еще в 2019 году, когда корпорация Ineos устроила в Вене специфический забег.

Заточено все в нем было под кенийца Элиуда Кипчоге, которому поддерживать темп помогал 41 пейсмейкер. Так называют спортсменов, чья задача — бежать, пока хватает сил, впереди, облегчая жизнь фавориту: за чужими спинами, скажем, меньше сопротивление воздуха. Кипчоге остановил секундомер на 1:59.40,2. Но Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) рекорд, разумеется, не ратифицировала, поскольку на полноценное соревнование эксперимент не тянул.

Впрочем, и в соревнованиях полноценных рекорд к двум часам стремительно приближали. В 2022 году в Берлине тот же Кипчоге показал 2:01.09, а в 2023 году в Чикаго еще один кениец, Келвин Киптум,— 2:00.35.

В это время Сабастьян Саве, завоевавший множество призов в разных вариациях стайерского бега — стадионном, на городских улицах, шоссе, в кроссе по пересеченной местности,— уже нацелился на достижение «для истории». Он и не скрывал, что настроен выбежать из двух часов. А его спонсор Adidas изумил легкоатлетическое сообщество, когда в сентябре прошлого года перед Берлинским марафоном, входящим, как и Лондонский, в список мейджоров, самых престижных, заплатил Athletics Integrity Unit, органу, отвечающему за чистоту легкой атлетики, £50 тыс. за серию дополнительных допинг-тестов. Идея была понятна: сделать так, чтобы к рекорду никто не смог придраться.

В Берлине с ним у Сабастьяна Саве не сложилось во многом из-за погоды, в марафонах всегда играющей важную роль: было жарковато и душновато. А в Лондоне условия оказались идеальными: одиннадцать градусов тепла — иными словами, приятный холодок, плюс солнышко и попутный ветер на решающих участках. Плюс — резвые соперники, которые подстегивали и иногда выполняли функцию тех самых пейсмейкеров (эфиоп Йомиф Кеджелча, кстати, вообще умудрился также пробежать быстрее двух часов).

Впрочем, все равно выступление Саве произвело шоковое впечатление.

В первую очередь речь идет о раскладке по дистанции. Ее первую половину он преодолел за 1:00.29. Это был график Киптума из 2023 года, но все же никак не график исторического прорыва, «прыжка в бессмертие». Прыжок он совершил во второй половине. В марафоне подвиг на ней — это просто сохранить на фоне уже накопившейся усталости темп. А Сабастьян Саве его умудрился взвинтить. Эту половину он промчался за 59.01 — показатель топ-уровня даже для полумарафона, забега вдвое короче марафонского. Причем чем ближе был финиш, тем бодрее несся по лондонским улицам кениец, разбивая на мелкие кусочки все когда-то казавшиеся надежными расчеты и пророчества.

Алексей Доспехов