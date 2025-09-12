Дистанционные бои

Открывающийся в Токио в субботу, 13 сентября, чемпионат мира по легкой атлетике, главному олимпийскому виду спорта, пройдет без участия россиян, по-прежнему отстраненных от всех официальных турниров руководящей им федерацией, но с вполне приличным набором интригующих состязаний. В некоторых ожидаются дуэли выдающихся спортсменов, в некоторых — борьба за золото между несколькими практически равными конкурентами, а мужские прыжки с шестом наверняка, как обычно, превратятся в шоу одного актера — штампующего рекорды шведа Арманда Дюплантиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Японский национальный стадион в Токио, где будут проходить соревнования чемпионата мира по легкой атлетике

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) и ее президент Себастьян Коу, в марте, несмотря на высокие котировки, потерпевший неудачу на президентских выборах в Международном олимпийском комитете (МОК), выигранных Кирсти Ковентри, в этом году делали все, чтобы сохранить имидж самой эксцентричной среди крупных спортивных структур и самого эксцентричного среди руководителей таких структур.

Перед чемпионатом мира список тем, с ним связанных, возглавляли те, что, строго говоря, к спорту имеют отношение не совсем прямое.

Это, например, удивительная позиция в отношении России: когда львиная доля летних федераций уже отказались от ее изоляции, а некоторые, по сути, и от «фильтров» при допуске российских спортсменов, разрешая выступать на топовых соревнованиях всем, кто подал заявки, World Athletics упрямо допуск запрещает, дожидаясь, как уточнил Коу, «мирного соглашения».

А еще это гендерные тесты ради «защиты женской категории». Легкоатлетическая федерация — вторая, которая их ввела, после Международной боксерской ассоциации (IBA), а их примеру последовала пока лишь альтернативная IBA организация — World Boxing. Та, кстати, из-за тестов недосчиталась на своем чемпионате мира в Ливерпуле дюжины участниц. У World Athletics вроде бы обошлось без потерь. Так что можно надеяться на то, что внимание публики в ближайшие дни переключится на интриги именно спортивные. А список дисциплин из программы чемпионата мира, в которых они выглядят чрезвычайно привлекательно, довольно длинный.

В некоторых это интриги совсем сложные. Ну, например, мужской бег на 1500 м, жанр очень популярный. Его безусловным фронтменом, если брать отрезок продолжительный, с конца прошлого десятилетия, считался раньше неутомимый норвежец Якоб Ингебригтсен. Но два года назад, на предыдущем мировом первенстве в Будапеште, его обскакал такой же амбициозный британец Джош Керр. А на прошлогодней Олимпиаде в Париже Ингебригтсен умудрился остаться вне призовой тройки, а мчавшегося за верным золотом Керра обогнал выскочивший из засады американец Коул Хокер.

У женщин на стометровке тоже ничего не понятно. Есть олимпийская чемпионка Жюльен Альфред из Сент-Люсии, которая по-прежнему хороша. Есть еще недавно царившая на престижнейшей из дистанций американка Шакарри Ричардсон. И есть ее соотечественница Мелисса Джефферсон-Вуден, вдруг резко прибавившая. Из шести лучших результатов сезона пять принадлежат ей, в том числе находящийся на верхушке рейтинга. А 10,65 — это классные цифры.

В некоторых дисциплинах ждут чего-то вроде лидерских дуэлей.

Скажем, на мужской стометровке столкнутся парижский триумфатор из США Ноа Лайлз, у которого до сих пор уже долго никто не может отнять статус короля особенной с точки зрения востребованности у публики дисциплины, и ямаец Кишейн Томпсон, все активнее на него посягающий. На Олимпиаде Лайлз выиграл у него тысячные доли секунды, миллиметры, в текущем сезоне Томпсон до сих пор был убедительнее. А краем глаза те, кто знает толк в легкой атлетике, будут посматривать на австралийца Гоута Гоута, уже признанного феноменом. Парню всего 17, а бегает так, как не бегал в его возрасте даже великий Усейн Болт, король спринта не десятилетия, а всех времен.

Но имеется в токийском расписании и состязание, которое наверняка превратится в шоу одного актера. Впрочем, шоу, как обычно, захватывающее. Это мужские прыжки с шестом, в которых швед Арманд Дюплантис смотрится инопланетянином на фоне конкурентов. Взлетает он на такие высоты, к которым те и приблизиться не мечтают. В повестке у Дюплантиса — 14-й мировой рекорд (13-й он установил месяц назад). И рубеж, который наверняка покорит швед,— красивый, 6,30 м.

Алексей Доспехов