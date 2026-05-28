Организаторы «Игр на стероидах» предложили $10 млн за преодоление рекорда Болта

Организаторы Enhanced Games («Игр на стероидах») пообещали выплатить $10 млн спортсмену, который побьет мировой рекорд Усейна Болта на турнире 2027 года. Об этом сообщается на сайте соревнования.

В 2009 году ямайский легкоатлет Усейн Болт за 9,58 секунды преодолел дистанцию 100 м на чемпионате мира в Берлине. На том же турнире он установил рекорд в беге на 200 м, показав результат 19,19 секунды.

Первые «Игры на стероидах» прошли в Лас-Вегасе 25 мая. В турнире приняли участие 42 человека. В программу соревнований вошли три вида спорта — плавание, легкая атлетика и тяжелая атлетика. Призовые фонды для каждой из дисциплин составляют по $500 тыс.

Греческий пловец Кристиан Голомеев преодолел дистанцию 50 м на 0,07 секунды быстрее официального рекорда. В качестве бонуса организаторы выплатили ему $1 млн. Достижение спортсмена не было засчитано как официальный мировой рекорд, поскольку участникам Enhanced Games разрешено принимать допинг.

