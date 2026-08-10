ВФЛА подала в CAS второй иск против World Athletics
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) оспорила в Спортивном арбитражном суде (CAS) санкции, наложенные со стороны Международной федерации легкой атлетики (World Athletics). Об этом сообщает «РИА Новости».
9 июля ВФЛА обжаловала в CAS решение World Athletics о продлении запрета на участие россиян в международных турнирах. Второй иск связан с ограничениями в отношении ВФЛА. «Федерация не участвует в заседаниях и голосованиях совета World Athletics и, как следствие, не может влиять на ключевые направления развития мирового легкоатлетического движения»,— приводит «РИА Новости» заявление организации.
Также отмечается, что из-за санкций технический персонал не имеет права принимать участие в международных тренерских конференциях, семинарах и профильных мероприятиях, а судьи из России не имеют доступа к программам повышения квалификации и не могут продлевать действующие международные категории и получать новые.
С 2022 года россияне не участвуют в турнирах под эгидой World Athletics. До этого они с ноября 2015 года выступали в нейтральном статусе из-за санкций, связанных с допингом.
World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) 3 июля 2026 года оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Глава организации Себастьян Коу заявил, что оснований для отмены ограничений нет, так как не произошло реального продвижения к мирным переговорам между Россией и Украиной. Ранее, 24 марта 2026 года, с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) были сняты все санкции, связанные с допингом, после трехлетнего «карантина» и выполнения всех условий Программы специальных условий.
Несмотря на снятие допинговых санкций, World Athletics 25 марта 2026 года подтвердила, что отстранение российских спортсменов остается в силе. Отстранение от турниров под эгидой World Athletics действует с марта 2022 года из-за начала СВО на Украине. Совет World Athletics считает, что действующие санкции адекватны и не требуют изменений, если только ситуация существенно не ухудшится или не будет достигнуто мирное соглашение.