ВФЛА подала в CAS второй иск против World Athletics

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) оспорила в Спортивном арбитражном суде (CAS) санкции, наложенные со стороны Международной федерации легкой атлетики (World Athletics). Об этом сообщает «РИА Новости».

9 июля ВФЛА обжаловала в CAS решение World Athletics о продлении запрета на участие россиян в международных турнирах. Второй иск связан с ограничениями в отношении ВФЛА. «Федерация не участвует в заседаниях и голосованиях совета World Athletics и, как следствие, не может влиять на ключевые направления развития мирового легкоатлетического движения»,— приводит «РИА Новости» заявление организации.

Также отмечается, что из-за санкций технический персонал не имеет права принимать участие в международных тренерских конференциях, семинарах и профильных мероприятиях, а судьи из России не имеют доступа к программам повышения квалификации и не могут продлевать действующие международные категории и получать новые.

С 2022 года россияне не участвуют в турнирах под эгидой World Athletics. До этого они с ноября 2015 года выступали в нейтральном статусе из-за санкций, связанных с допингом.

Арнольд Кабанов