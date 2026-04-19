Ничто человеческое им не нужно

В Пекине в воскресенье, 19 апреля, прошел полумарафон (бег на 21,1 км), в котором приняли участие 12 тыс. человек. Но на них мало кто обратил внимание. Оно было полностью сконцентрировано на проходившем параллельно забеге антропоморфных роботов. Лучшие из них оказались быстрее людей. А робот бренда Honor, действовавший в автономном режиме, не просто выиграл соревнования, а еще и побил человеческий мировой рекорд, совсем недавно установленный Джейкобом Киплимо.

Фото: Wang Liangyuan / VCG / Getty Images Всего год назад роботы едва дотягивали до уровня самых медленных бегунов. Теперь же, после того как пекинский полумарафон за явным преимуществом выиграл робот Lightning, они готовы оставить человечество позади

В Пекине состоялся уже второй полумарафон, в котором приняли участие как люди, так и роботы (люди и машины бегут по параллельным трассам, чтобы не пересекаться). Первых, как и год назад, было около 12 тыс. человек. Вторых набралась всего сотня, но выступление в численном меньшинстве не помешало роботам затмить людей и попасть на страницы практически всех изданий.

Вообще-то и прошлогоднее событие получило достойное освещение в медиа, но оно было выдержано в стиле, в котором рассказывают о любопытных курьезах. Действительно, как всерьез относиться к мероприятию, где из двух десятков человекоподобных роботов, выставленных их создателями на забег, часть падает сразу после старта, часть врезается в ограждения, какие-то грохаются с такой силой, что просто разлетаются на кусочки.

Довершает картину то, что за роботом следует целая инженерная команда, которая их поливает чтобы не перегрелись, меняет им батарейки, направляет в нужную строну сбившихся с пути.

В 2025-м победитель забега роботов показал время 2 часа 40 минут (до финиша добрались только шесть машин из стартовавших двадцати). При этом для людей время отсечки для попадания в протокол соревнований было установлено на отметке 3 часа 10 минут. То есть лучший робот был чуть быстрее самых неподготовленных людей.

Всего год спустя лучший робот—участник пекинского полумарафона оказался быстрее не только тех людей, которые в нем непосредственно бежали, но и рекордсмена мира Джейкоба Киплимо. В марте в Лиссабоне спортсмен из Уганды показал время 57 минут 20 секунд (в пекинской битве андроидов он с таким временем и в первую тройку бы не попал). А робот Lightning, созданный брендом Honor, известным по большей части как производитель смартфонов, выдал время 50 минут 26 секунд. На самом деле там был еще один робот Honor. И он пробежал дистанцию вообще за 48 минут 19 секунд. Но последним удаленно управляли операторы. Первый же бежал в автономном режиме, полагаясь только на тот «интеллект», который в него заложили создатели. Так что именно его, согласно правилам соревнований, и объявили победителем. Более медленные машины в этот раз также чувствовали себя лучше, чем в 2025-м. Финишировали почти все. По ходу дистанции падали или врезались в ограждения только две.

Что и говорить, всего за год создатели роботов-бегунов — а бег сам по себе, несмотря на его естественность для живых существ, крайне сложный процесс — добились удивительного прогресса. Как пояснил Ду Сяоди, один из инженеров, работавших над роботом Honor, при создании Lightning за основу были взяты антропометрические данные лучших бегунов мира. Особое внимание уделялось длине ног — она составила около 95 см. Кроме того, инженерам удалось так улучшить алгоритмы «интеллекта» роботов, что теперь они куда увереннее справляются с движением по разному рельефу, спусками, подъемами, появлением на пути препятствий и т. д. Важным было и решить проблемы с перегревом роботов, что также удалось сделать.

По всей видимости, в скором времени роботы побегут быстрее и на других дистанциях, в первую очередь спринтерских. На прошлой неделе компания Unitree Robotics опубликовала видео, на котором ее робот бежит со скоростью 10 м/с. Пиковая зафиксированная скорость человека — 10,44 м/с — была показана Усейном Болтом в 2009 году, когда он ставил свой мировой рекорд на стометровке (9,58 с).

Александр Петров