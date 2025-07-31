Докажи, что не мужик

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics, WA) первой из крупнейших структур, признанных Международным олимпийским комитетом (МОК), внедрила правило обязательного прохождения гендерного тестирования для лиц, участвующих в женских соревнованиях. Новый регламент вступает в силу уже 1 сентября. Персоны, которые не смогут подтвердить принадлежность к женскому полу, не будут допущены к участию в чемпионате мира, стартующем 13 сентября в Токио. Как следует из сообщения WA, тест нужно будет сдать один раз в жизни. Если его результат покажет, что претендент не является биологической женщиной, доступ к женским соревнованиям для него будет закрыт навсегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Международная федерация легкой атлетики, крупнейшая в мире структура, входящая в олимпийское движение (на Играх-2024 в Париже из 329 комплектов наград 48 пришлись на легкую атлетику — лидирующий показатель), внедрила гендерные тесты для лиц, претендующих на участие в женских соревнованиях. Изменения, внесенные в регламент WA, вступают в силу уже 1 сентября. Как пояснила федерация, тестирование будет генетическим. Забор материала будет проводиться либо путем взятия мазка с внутренней стороны щеки, либо просто взятием крови. Проверка будет сводиться к выявлению гена SRY (Sex-determining Region Y). Он располагается на Y-хромосоме (мужской) млекопитающих и принимает участие в развитии организма по мужскому типу. Мутации в гене SRY могут привести к появлению женского организма с генотипом XY. Это ведет к тому, что особь хоть и имеет характерный для мужского организма набор хромосом, но при этом у нее женские гениталии, женская репродуктивная система и выглядит она в целом как женщина. В сообщении WA отмечается, что тестирование необходимо пройти один раз за карьеру. Оспорить его результат уже не получится.

У WA и ранее были правила, нацеленные на защиту чистоты женского спорта. Но совсем не такие жесткие.

Федерация допускала участие в женских соревнованиях лиц с неопределенной половой принадлежностью, требуя от них искусственно снижать уровень тестостерона до характерных для полноценных женщин значений. Это был компромиссный вариант, устраивавший далеко не всех. Так, настоящие женщины-спортсменки отмечали, что если то или иное лицо прошло пубертат на фоне мужского уровня тестостерона, то у него в любом случае будет крепче скелет, сильнее мышцы и выше выносливость.

Ответственность за сбор проб и проведение тестов WA возложила на национальные легкоатлетические федерации. Шаг понятный, учитывая, что самостоятельно WA с проведением проверок в кратчайшие сроки просто не справится. А сроки действительно жесткие. Уже 13 сентября в Токио стартует чемпионат мира. Спортсменок без сертификата о прохождении генетического теста не допустят к участию.

«Для спорта, который постоянно стремится привлечь больше женщин, очень важно, чтобы они приходили, зная, что здесь нет биологического "стеклянного" потолка,— заявил президент World Athletics Себастьян Коу.— Тест на подтверждение биологического пола — это важный шаг для обеспечения справедливости. Наш посыл очевиден: на элитном уровне, чтобы соревноваться в женской категории, вы должны быть биологически женщиной. Для меня и Совета World Athletics всегда было очевидно, что гендер (в его современном, волюнтаристски расширенном понимании, согласно которому, как полагают некоторые, человек сам волен выбирать себе пол.— “Ъ”) не может перевесить биологию. Мы особенно благодарим национальные федерации за поддержку и готовность внедрять эти новые правила».

Важность решения WA внедрить гендерные тесты нельзя недооценивать. Формально легкоатлетическая федерация не первая, пошедшая по этому пути.

Еще в 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA), возглавляемая россиянином Умаром Кремлевым, проводила такие проверки. Тогда IBA отказала в праве участия в чемпионате мира Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань). Как показали тесты, генетически они скорее мужчины. Тем не менее МОК допустил их к Олимпиаде-2024, и обе стали олимпийскими чемпионками. Но выступление Хелиф обернулось грандиозным скандалом. Одна из ее соперниц — итальянка Анджела Карини — просто отказалась продолжать бой, заявив, что не хочет драться с мужчинами, и заметив, что «так сильно ее еще никогда не били». Это спровоцировало глобальное, с участием глав государств, обсуждение вопроса о защите женского спорта. Примечательно, что позже практику проведения гендерных тестов внедрила и конкурирующая с IBA боксерская структура World Boxing. Именно ей, после того как МОК отозвал признание IBA, поручено провести боксерский турнир Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

Учитывая, однако, куда большую, чем у боксерских структур, влиятельность WA и ее президента, можно не без оснований рассчитывать на то, что в ближайшее время и остальные международные спортивные федерации последуют примеру легкой атлетики. И это будет в некотором роде символично. Ведь именно с легкой атлетики спор о том, кого считать женщиной в спорте, и начался.

Речь об уже легендарной истории южноафриканской бегуньи Кастер Семени. Она, пока спортивные функционеры раскачивались, успела выиграть две Олимпиады (первенствовала в беге на 800 метров в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро 2016) и еще три раза стать чемпионкой мира.

После многочисленных жалоб ее соперниц были проведены тесты, которые показали, что Семеня страдает гиперандрогенией (синдром, при котором за счет повышенного содержания мужских гормонов у женщин появляются характерные для мужчин признаки). WA предписала ей принимать препараты, понижающие уровень тестостерона. Она отказалась. В итоге ее вообще перестали допускать к соревнованиям. В ответ Кастер Семеня пошла в суд.

Противостояние длится с 2018 года, и его исход все еще неочевиден. В начале июля Высшая палата Европейского суда по правам человека, до которой дело южноафриканки дошло после многих лет тяжбы, постановила, что Семеня была лишена права на справедливое разбирательство в Верховном суде Швейцарии, где она пыталась опротестовать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), вставшего на сторону WA в споре со спортсменкой. Теперь дело должно вернуться в Верховный суд Швейцарии в Лозанне. В теории его исход может повлиять на политику международных спортивных федераций, включая WA, регулирующих участие в женских соревнованиях лиц с нарушениями полового развития.

Александр Петров