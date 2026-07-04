World Athletics оставила в силе запрет на участие россиян в турнирах
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) решила оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщается на сайте организации.
Вопрос о возвращении атлетов на соревнования обсуждался на 241-м заседании Совета организации, прошедшем 1–2 июля. Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что рабочая группа искала условия для потенциального возвращения атлетов на международную арену, но оснований для отмены ограничений сейчас нет. «Никакого реального продвижения к мирным переговорам (между Россией и Украиной.— "Ъ") так и не произошло»,— сказал он.
Российские легкоатлеты были отстранены от турниров World Athletics с 1 марта 2022 года после ввода войск РФ на Украину. В июне министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев говорил, что российская сторона должна будет обратиться в Спортивный арбитражный суд, если Совет World Athletics так и не примет решение о допуске атлетов к олимпийской квалификации.
World Athletics занимает более жесткую позицию в отношении российских спортсменов по сравнению с другими федерациями и Международным олимпийским комитетом (МОК), сохраняя отстранение россиян от соревнований даже после частичного смягчения «изоляционного режима» другими организациями. В то время как многие федерации, курирующие летние виды спорта, допустили российских и белорусских атлетов на свои соревнования в нейтральном статусе, World Athletics оттягивает их возвращение, заявляя, что не изменит своей позиции до завершения конфликта на Украине или его существенного ухудшения.
Данное решение World Athletics последовало за снятием с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) санкций, связанных с допингом. Членство ВФЛА было восстановлено в марте 2023 года после семилетнего отстранения за систематические нарушения, однако это не повлекло за собой допуск российских легкоатлетов к международным стартам. Ранее российские легкоатлеты пропустили Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за допинговых скандалов и выступали на других международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Глава World Athletics Себастьян Коу всегда придерживался более жесткой линии в отношении России по сравнению с МОК, как во время «допингового кризиса», так и после начала специальной военной операции на Украине. Из-за сохраняющихся ограничений ВФЛА не смогла бы отправить команду на летнюю Олимпиаду в Париже даже при наличии такого желания. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявлял, что если Совет World Athletics не примет решение о допуске атлетов к олимпийской квалификации, российская сторона будет обращаться в Спортивный арбитражный суд, что уже происходило с другими спортивными федерациями.