World Athletics оставила в силе запрет на участие россиян в турнирах

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) решила оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщается на сайте организации.

Вопрос о возвращении атлетов на соревнования обсуждался на 241-м заседании Совета организации, прошедшем 1–2 июля. Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что рабочая группа искала условия для потенциального возвращения атлетов на международную арену, но оснований для отмены ограничений сейчас нет. «Никакого реального продвижения к мирным переговорам (между Россией и Украиной.— "Ъ") так и не произошло»,— сказал он.

Российские легкоатлеты были отстранены от турниров World Athletics с 1 марта 2022 года после ввода войск РФ на Украину. В июне министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев говорил, что российская сторона должна будет обратиться в Спортивный арбитражный суд, если Совет World Athletics так и не примет решение о допуске атлетов к олимпийской квалификации.