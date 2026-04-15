ВФЛА выплатила атлетам более 100 млн руб. за выполнение международных нормативов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила спортсменам призовые в размере 104 млн рублей за выполнение международных нормативов. Об этом «Ведомостям» рассказал исполнительный директор организации Борис Ярышевский.

Отмечается, что вознаграждение от федерации получили более 300 человек. В их число вошли спортсмены, выполнившие нормативы на чемпионат мира в Токио; юниоры, подтвердившие нормативы для чемпионатов Европы (U20 и U23), а также тренеры этих легкоатлетов. Выплаты были осуществлены из собственных средств ВФЛА.

«ВФЛА активно поддерживает атлетов на всех этапах подготовки, чтобы они всегда были готовы к международным стартам, демонстрировали высокие результаты и могли в любой момент достойно представить Россию на мировой арене»,— приводит «Ведомости» комментарий председателя ВФЛА Петра Фрадкова.

В марте Совет Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) снял с ВФЛА все санкции, связанные с допингом. При этом организация оставила в силе отстранение россиян от мировых турниров.

