Абрамова покинула пост главного тренера сборной России по легкой атлетике
Светлана Абрамова по собственному желанию ушла в отставку с поста главного тренера сборной России по легкой атлетике. Об этом сообщила пресс-служба национальной федерации.
«Запущен процесс согласования кандидатов на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике — о результатах будет объявлено дополнительно»,— сказано в заявлении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
В качестве главного тренера сборной Светлана Абрамова была утверждена в ноябре 2025 года, став первой женщиной на этом посту. Она сменила в должности Руслана Мащенко.
Светлане Абрамовой 56 лет. Ранее она работала спортивным директором ВФЛА. Под руководством госпожи Абрамовой прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебро Олимпиады (2021), золото чемпионата мира (2019) и Европы (2014), а также серебро зимних мировых первенств 2014 и 2018 годов.