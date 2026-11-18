Светлане Абрамовой 56 лет. Ранее она работала спортивным директором ВФЛА. Под руководством госпожи Абрамовой прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебро Олимпиады (2021), золото чемпионата мира (2019) и Европы (2014), а также серебро зимних мировых первенств 2014 и 2018 годов.