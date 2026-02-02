Умер бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Балахничев

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев скончался на 77-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

«Причина смерти пока не известна. Мы занимаемся организацией похорон»,— приводит ТАСС слова господина Курбатова.

Валентин Балахничев занимал пост президента ВФЛА с 1991 по 2015 год. В 2015 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило победительницу Олимпиады 2012 года Юлию Зарипову и бронзового призера тех Игр Татьяну Чернову за нарушение антидопинговых правил. На фоне скандала господин Балахничев покинул свою должность.

В 2016 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила Балахничева от любой легкоатлетической деятельности за причастность к сокрытию допинг-проб бегуньи Лилии Шобуховой. В 2020 году парижский суд признал Балахничева виновным «в активной и пассивной коррупции». Он был приговорен к трем годам тюремного заключения.

