Чемпионат России по легкой атлетике приостанавливали из-за атаки БПЛА

Чемпионат России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге, был приостановлен из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата в Telegram-канале.

«Безопасность всех участников: спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет. О продолжении соревнований сообщим дополнительно»,— написала пресс-служба около 10:15 мск. Спустя почти час соревнования возобновили, сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.

О налете БПЛА на регион сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, из-за падения обломков начался пожар на автостоянке. Никто не пострадал. Сотрудники склада Wildberries в Екатеринбурге были эвакуированы «в соответствии с требованиями безопасности», сообщила пресс-служба компании.