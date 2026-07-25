Чемпионат России по легкой атлетике приостанавливали из-за атаки БПЛА
Чемпионат России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге, был приостановлен из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата в Telegram-канале.
«Безопасность всех участников: спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет. О продолжении соревнований сообщим дополнительно»,— написала пресс-служба около 10:15 мск. Спустя почти час соревнования возобновили, сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.
О налете БПЛА на регион сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, из-за падения обломков начался пожар на автостоянке. Никто не пострадал. Сотрудники склада Wildberries в Екатеринбурге были эвакуированы «в соответствии с требованиями безопасности», сообщила пресс-служба компании.
Инциденты, связанные с атаками беспилотников, становятся причиной приостановки работы не только спортивных соревнований, но и аэропортов в различных регионах России. Так, например, в 2025 году ограничения на прием и выпуск авиарейсов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска, Краснодара, Ярославля, Калуги, Сочи, Нижнего Новгорода, Геленджика, Тамбова, Волгограда, Саратова, Ульяновска, Пензы, Владикавказа, Грозного, Самары и Жуковского. Эти меры обычно принимаются для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
Подобные ограничения, связанные с угрозой атак БПЛА, также оказывают влияние на проведение массовых мероприятий. Например, в Сочи футбольные матчи переносились, а хоккейные игры прерывались и доигрывались в других городах из-за объявления режима беспилотной опасности. Обломки беспилотников могут также вызывать возгорания, например, лесной подстилки или на промпредприятиях, как это произошло под Геленджиком и в Калужской области, а также повреждать жилые дома и автомобили.