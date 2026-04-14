Благие двести

Главный вундеркинд современной легкой атлетики австралиец Гоут в очередной раз удивил, пробежав в 18 лет 200-метровку за 19,67 секунды. Это намного быстрее, чем преодолевал эту дистанцию в его возрасте великий Усейн Болт, чей феноменальный мировой рекорд, установленный в 2009 году, из-за прогресса Гоута уже не кажется недосягаемым.

Чемпионат Австралии не самый заметный среди легкоатлетических турниров. Но на один из его финалов невозможно было не обратить внимание. Это финал в беге на 200 м у мужчин. Его победителем стал Гоут, а показанное им время обсуждали все, кто интересуется видом, считающимся главным в олимпийской программе.

Есть несколько способов подчеркнуть неординарность этого результата — 19,67 секунды. Он является новым мировым рекордом для юниоров. Но юниорами в легкой атлетике считаются спортсмены, не достигшие 20-летнего возраста. А Гоуту до этой планки еще далеко: 18 ему исполнилось в конце декабря 2025 года. Важный нюанс: известно, что легкоатлеты дозревают до больших свершений позднее, чем представители многих других жанров. То есть 19-летние над 18-летними имеют по идее серьезное преимущество.

Но юниоров можно вообще не трогать. Время Гоута впечатляет и вне возрастных рамок.

Например, можно вспомнить состоявшийся в сентябре прошлого года чемпионат мира в Токио. Гоут в свои 17 в нем тоже участвовал, но в финальную восьмерку не пробился. А финал, между прочим, был исключительно резвым. Но апрельских цифр Гоута все равно вполне хватило бы, чтобы, сражаясь с матерыми, титулованными соперниками, занять пятое место. Причем тройка, то есть замкнувший ее ямаец Брайан Левелл, была бы рядышком — в трех сотых секунды. Да и победитель — знаменитый американец Ноа Лайлз — умчался не так уж далеко вперед: на полторы десятые.

А еще можно вспомнить, что в истории легкой атлетики, совпадающей, строго говоря, с историей современного спорта в принципе, лучше цифры на 200-метровке были только у полутора десятков человек, а гораздо лучше — не на сотые, на десятые — у горстки легенд.

Речь прежде всего об Усейне Болте. Ямайский спринтер, завершивший карьеру в 2017 году, пользовался невероятной популярностью, выиграл восемь золотых олимпийских медалей, кучу других наград, а его мировые рекорды на дистанциях 100 и 200 м — 9,58 и 19,19 секунды, установленные в 2009 году, поражают воображение до сих пор. Нынешние топовые бегуны к ним не могут и приблизиться.

До сих пор казалось, что Усейн Болт — это такое уникальное явление, природная мутация, талант, рождающийся, может быть, раз в столетие. Но после этого забега в исполнении Гоута настолько уж убедительным этот тезис не звучит.

А все дело в том, что в виртуальной гонке против Болта-юниора из нулевых Гоут теперь не просто побеждает, а побеждает с явным преимуществом. Лучшим результатом ямайца, показанным в юниорским возрасте, были 19,93 секунды 2004 года. Резкий скачок он совершил, уже набравшись опыта и мышечной массы.

Впрочем, нельзя сказать, что бег Гоута на национальном чемпионате стал именно откровением, громоподобной сенсацией. Феноменальный дар сына иммигрантов из Южного Судана подметили еще пару лет назад, и с тех пор Гоут не давал поводов в нем засомневаться. Под его натиском рушились рекорды для младших возрастов, видео его забегов превращались в вирусные, а Adidas, чтобы не опоздать, заключил с парнем, совсем недавно окончившим школу, действующий до 2032 года контракт на $6 млн — такие деньги в легкой атлетике редко достаются и увешанным с ног до головы наградами суперзвездам. Но в случае с Гоутом щедрость никого не шокировала.

Сам он тоже довольно спокойно отнесся к своему последнему достижению, рассказав, что планировал атаку на юниорский рекорд мира. Правда, все же полагал, как выяснилось, что его сегодняшний предел возможностей находится где-то в районе 19,75 секунды. Слегка ошибся.

Алексей Доспехов