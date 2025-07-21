Легкоатлет Данилов побил рекорд России, державшийся с Олимпиады 1980 года

18-летний легкоатлет Алексей Данилов установил новый рекорд России в беге на 400 метров на матчевой встрече среди команд Союзного государства. Он преодолел дистанцию за 44,56 сек.

Прежнее достижение принадлежало Виктору Маркину. На Олимпийских играх 1980 года он показал результат 44,60 сек и завоевал золотую медаль. Алексей Данилов также побил рекорд Европы среди юниоров, установленный спортсменом из ГДР Томасом Шёнлебе в 1984 году (45,01).

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко назвал результат Данилова «чудом». «Впервые на моей памяти такое случилось. Поразительно и то, что юниору удалось побить взрослый рекорд страны, который держался с 1980 года», — добавил он (цитата по ТАСС).

Матчевая встреча среди команд Союзного государства проходит с 21 по 22 июля в Бресте. В соревнованиях участвуют спортсмены двух возрастных групп: юноши и девушки 2008 года рождения, а также юниоры и юниорки 2006–2007 годов рождения.

Таисия Орлова