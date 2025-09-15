Арманд Дюплантис прыгнул на округление

Чемпионат мира по легкой атлетике в Токио украсило 15 сентября событие, без которого в последнее время любое топовое соревнование по «королевскому» виду кажется слегка неполноценным. Главный его феномен современности — шведский прыгун с шестом Арманд Дюплантис установил свой 14-й мировой рекорд, а покоренный им на сей раз рубеж выглядел очень красиво — 6,30 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Токио Арманд Дюплантис в третий раз выиграл золото чемпионата мира и в 14-й раз установил мировой рекорд — 6 м 30 см

Национальный стадион в японской столице, в которой, когда завершалась программа третьего дня чемпионата мира, уже была глубокая ночь, конечно, пережил очень непростые четверть часа. На покорение каждого рубежа — и неважно какого, хоть рядового, хоть такого, что, с точки зрения большинства спортсменов, выглядит как что-то совершенно запредельное, космическое,— прыгуну даются три попытки.

И две первые на высоте 6,30 м Арманд Дюплантис потратил впустую. То есть все вроде бы было хорошо — разбег, отталкивание, взлет, но планка отказывалась устоять, падала вниз. И Дюплантис садился отдыхать перед следующей попыткой. А зрители, многие из которых в легкой атлетике знают толк, наверняка пристально вглядывались в его лицо и подмечали какое-то слегка равнодушное выражение, словно шведа, уже обеспечившего себе золото первенства, достижение, которое сейчас на кону, не особенно волнует. Понял, что с ним не выйдет,— ну и ничего страшного. А значит, их, болельщиков, ожидание напрасно. Так жаль, что он сдался…

Но впечатление оказалось обманом. Арманд Дюплантис не сдался, а просто обдумывал, вспоминая неудачные попытки, что и как исправить.

В третьей попытке он облизал планку, чуточку ее коснувшись, заставив, видимо, вместе со всем стадионом подрожать, но, кажется, едва коснувшись матов, почувствовал, что теперь-то все срослось, потому что сразу же ринулся к барьерчикам, огораживающим трибуны. И пока не пробежался по всему периметру, принимая поздравления, не успокоился, честно выполнив свою обязательную программу. А ночной Национальный стадион все не хотел отпускать человека, который на этой арене пять лет назад выиграл свое первое «большое» золото.

Первым «большим» золотом Арманда Дюплантиса было то, которое он завоевал летом 2021 года на Олимпиаде в Токио. К тому времени его уже признали феноменом, потому что не признать было невозможно. Молодой, почти что юный — всего-то 21 год, а уже давным-давно поставил шестиметровые, гроссмейстерские прыжки на поток, более того, уже не единожды бил мировые рекорды, подняв потолок до 6,18 м. Отец — известный американский шестовик, мать — шведская многоборка и волейболистка: сногсшибательные гены.

Такого яркого персонажа в прыжках с шестом не появлялось со времен легенды конца прошлого века Сергея Бубки.

Но кто знает, насколько его хватит, что будет дальше, после резвого старта. Выяснилось, что дальше будет еще интереснее, а Арманд Дюплантис превратится в фигуру, выкидывающую на свалку все представления о человеческих возможностях. Он штамповал мировые рекорды, постоянно добавляя по сантиметру к предыдущему, брал золото за золотом, выиграв прошлым летом и вторую свою Олимпиаду, в Париже, а публика полюбила его так, как не любила никого из легкоатлетов со времен завершившего карьеру восемь лет назад ямайского короля спринта Усейна Болта, хотя, когда он уходил восемь лет назад из спорта, казалось, что о достойной замене еще долго-долго не стоит и мечтать. Но нет, созрела совсем скоро — в виде светловолосого парня с двумя миллионами подписчиков в соцсетях, на которого болельщики идут как на рок-звезду, пусть знают, что, строго говоря, он будет соревноваться сам с собой.

На чемпионате мира соперничал с Армандом Дюплантисом лишь грек Эммануил Каралис. Ну как соперничал — обозначал соперничество, для проформы, гарантировав себе успешной шестиметровой попыткой, разминочной для Дюплантиса, серебро и заказав после срыва на 6,10 на оставшиеся в запасе прыжки 6,15 и 6,20. Понятно, что шансов одолеть слишком задранную, по его меркам, планку у Каралиса не было. Зато благодаря упрямству получилось посидеть рядышком с живой легендой, когда она готовилась к своим заключительным попыткам, и даже помочь ей собраться, подержав перед головой вентилятор. И судя по всему, греку эта роль свидетеля подвига была вполне по вкусу. На большее остальным в эпоху Дюплантиса претендовать, в конце концов, не приходится.

Алексей Доспехов