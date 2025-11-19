Светлана Абрамова назначена главным тренером сборной России по легкой атлетике

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о согласовании Светланы Абрамовой в должности главного тренера сборной России по легкой атлетике. В своем Telegram-канале он сообщил, что ее кандидатура «получила единогласную поддержку на экспертном совете и методической комиссии минспорта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

С 2023 года должность главного тренера национальной команды занимал Руслан Мащенко. Светлана Абрамова стала первой женщиной на этом посту. Министр спорта отметил, что ее «управленческая школа и преемственность в подходах помогут команде двигаться вперед».

Светлане Абрамовой 55 лет. Ранее она работала спортивным директором Всероссийской федерации легкой атлетики. Под руководством госпожи Абрамовой прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебро Олимпиады (2021), золото чемпионата мира (2019) и Европы (2014), а также серебро зимних мировых первенств 2014 и 2018 годов.

Таисия Орлова