Американка Расселл обновила мировой рекорд в беге на 100 м с барьерами

Легкоатлетка из США Масаи Расселл стала мировой рекордсменкой в беге на 100 м с барьерами. На этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе она преодолела дистанцию за 12,09 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Предыдущий мировой рекорд принадлежал нигерийской спортсменке Тоби Амусан. В 2022 году она пробежала 100 м с барьерами за 12,12 секунды.

Масаи Расселл 26 лет. На Олимпийских играх 2024 года она завоевала золотую медаль в беге на 100 м с барьерами.