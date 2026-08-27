Американка Расселл обновила мировой рекорд в беге на 100 м с барьерами
Легкоатлетка из США Масаи Расселл стала мировой рекордсменкой в беге на 100 м с барьерами. На этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе она преодолела дистанцию за 12,09 секунды.
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Предыдущий мировой рекорд принадлежал нигерийской спортсменке Тоби Амусан. В 2022 году она пробежала 100 м с барьерами за 12,12 секунды.
Масаи Расселл 26 лет. На Олимпийских играх 2024 года она завоевала золотую медаль в беге на 100 м с барьерами.