С Всероссийской федерации легкой атлетики сняли санкции, связанные с допингом

Совет Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) снял с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все санкции, связанные с допингом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«ВФЛА прошла трехлетний ''карантин'' в рамках Программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры»,— написал господин Дегтярев, также занимающий пост председателя Олимпийского комитета России.

Кроме того, подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты на протяжении всего периода отмечали прогресс. Их итоговой оценкой стало «полное соответствие и превышение заданных стандартов».

В 2015 году совет международной федерации на неопределенное время приостановил членство ВФЛА за систематические нарушения, связанные с употреблением допинга. В 2023 году членство было восстановлено. На протяжении восьми лет ВФЛА выполняла ряд условий, за которыми следила специально созданная рабочая группа.

Таисия Орлова