Бить будут не по паспорту, а по гену

Проблема присутствия в женском спорте лиц с неопределенной половой принадлежностью оказалась более серьезной, чем считалось еще недавно. Глава департамента здоровья и науки Международной федерации легкой атлетики (World Athletics, WA) Стефан Бермон рассказал, что более полусотни участниц финальных стадий крупнейших турниров за последние 25 лет были носительницами мужской Y-хромосомы. Заявления господина Бермона были сделаны с целью защитить принятые WA правила, согласно которым только биологические женщины после подтверждения их пола тестированием могут быть допущены к женским соревнованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро все медали в женском забеге на 800 м завоевали спортсменки с мужской хромосомой: южноафриканка Кастер Семеня (в центре) — золото, бурундийка Франсина Нийонсаба (слева) — серебро, кенийка Маргарет Вамбуи — бронзу

С 2000 по 2025 год в финальных стадиях крупнейших легкоатлетических турниров, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира и континентальные первенства, приняли участие от 50 до 60 спортсменок с сомнительной половой принадлежностью. Об этом на презентации, состоявшейся в Токио, где проходил чемпионат мира, рассказал глава департамента здоровья и науки WA Стефан Бермон. С учетом того что многие из них попадали в финалы более одного раза, WA в период с 2000 по 2023 год зафиксировала 135 случаев присутствия в решающей стадии лиц с нарушениями полового развития (Disorders of Sex Development, DSD).

Доктор Бермон обратил внимание аудитории на то, что в расчет брались только подтвержденные случаи наличия у лица, отнесенного при рождении к женскому полу, кариотипа 46, XY (хромосомный набор мужского организма, указывающий на наличие 46 хромосом, включая одну Х-хромосому и одну Y-хромосому). Согласно данным Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, наличие кариотипа 46, XY на фоне развития половых органов по женскому типу встречается в одном случае на 15–20 тыс. рождений в зависимости от региона. Но, как отметил Стефан Бермон, выходило, что в легкой атлетике женщин с мужским кариотипом почти в 160 раз больше, чем должно быть с учетом мировой статистики.

Иными словами, доктор Бермон указал на то, что лица с DSD намеренно идут в женский спорт с целью воспользоваться имеющимися у них преимуществами: они сильнее, быстрее и выносливее природных женщин.

Самый, пожалуй, яркий пример в этом плане история южноафриканки Кастер Семени. Она дважды, в 2012 и 2016 годах, становилась олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров. Ее выступления вызвали множество протестов соперниц. На данный момент Семеня не соревнуется, а пытается засудить WA. Последняя, после того как у Семени была выявлена гиперандрогения (синдром, при котором за счет повышенного содержания мужских гормонов у женщин появляются характерные для мужчин признаки), предписала ей принимать препараты, понижающие уровень тестостерона. Она отказалась и была отстранена.

Противостояние длится с 2018 года, и его исход все еще неочевиден. Но многие забывают, что в финале Игр-2016 в Рио-де-Жанейро не только Кастер Семеня являлась лицом с DSD. Второе и третье места достались Франсине Нийонсабе из Бурунди и Маргарет Вамбуи из Кении. В 2019 году у обеих был выявлен как раз кариотип 46, XY.

По словам господина Бермона, прежнее положение уже не могло сохраняться и нужно было принимать меры, поскольку под угрозой оказалась целостность женского спорта. Таким образом доктор Бермон ответил критикам нового правила WA, согласно которому все лица, желающие участвовать в женских соревнованиях, один раз за карьеру должны пройти генетическое тестирование. WA стала первой из признанных Международным олимпийским комитетом (МОК) федераций, внедрившей такой пункт в регламент. Еще раньше это сделала Международная ассоциация бокса (IBA), возглавляемая россиянином Умаром Кремлевым. Но IBA уже давно в конфликте с МОК, от организации олимпийского боксерского турнира она отстранена.

Это привело к тому, что на Играх-2024 в Париже в женском боксе разразился грандиозный скандал. МОК допустил к участию в турнире алжирку Иман Хелиф (в категории до 66 кг) и тайваньку Линь Юйтин (до 57 кг), несмотря на то что годом ранее IBA отстранила их от чемпионата мира, поскольку обе провалили тест на половую принадлежность. Обе стали в итоге чемпионками.

Но если выступление Линь Юйтин привлекло не так уж много внимания, то Иман Хелиф, после того как итальянка Анджела Карини отказалась продолжать «бой с мужчиной», попала в эпицентр мирового скандала.

Однако среди критиков политики WA имеются не только активисты разного рода, но и ученые с мировым именем. Тесты, проводимые WA, сводятся к выявлению гена SRY. Он «живет» на Y-хромосоме и является надежным индикатором ее присутствия в пробе. Так вот с критикой методики тестирования, применяемой WA, выступил профессор Эндрю Синклер, который в 1990 году и открыл ген SRY. В публикации, размещенной на портале theconversation.com, господин Синклер указал, что само по себе выявление гена SRY еще не гарантирует, что плод действительно развился в мужчину. Он отметил, что в гене могут быть «ошибки», которые и ведут к тому, что на свет появляется ребенок, идентифицируемый как девочка, пусть даже у нее и можно выявить внутренние тестикулы. Но дело в том, что чаще всего у таких людей клетки не способны реагировать на производимый тестикулами тестостерон. А значит, и преимуществ мужского тела они не получают.

В качестве примера профессор Синклер сослался на данные, собранные еще в 1996 году на Играх в Атланте. У 8 из 3387 протестированных тогда спортсменок был обнаружен ген SRY. Но у семи из них была выявлена резистентность к тестостерону. «Вот почему я и другие эксперты убедили МОК не внедрять этот тест как обязательный на Олимпиаде-2000 в Сиднее. Тем удивительнее видеть, что 25 лет спустя мы возвращаемся назад»,— сказал профессор Синклер.

Александр Петров