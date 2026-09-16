В Африке допинг вот такой вышины

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics, WA) 15 сентября приняла решение отдать право проведения чемпионата мира 2029 года Найроби. Решение стало громким не только потому, что легкоатлетические первенства мира Африка никогда раньше не принимала, а кенийская столица обошла в гонке две европейские столицы — Рим и Лондон. Кения является лидером в области допинговых инцидентов в легкой атлетике. Только на данный момент наказание за употребление запрещенных веществ отбывают почти 140 кенийских спортсменов, а еще в прошлом году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) всерьез рассматривало возможность внесения страны в список тех, чьи спортивные структуры не выполняют критерии соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент World Athletics Себастьян Коу предпочел не замечать допинговые проблемы Кении, получившей право проведения чемпионата мира 2029 года

Фото: Monicah Mwangi / Reuters Президент World Athletics Себастьян Коу предпочел не замечать допинговые проблемы Кении, получившей право проведения чемпионата мира 2029 года

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

15 сентября World Athletics определила столицы чемпионатов мира 2029 и 2031 годов. Они пройдут в Найроби и Мюнхене. Рутинная процедура в этот раз вызвала бурную реакцию в международных СМИ, связанную с выбором кенийской столицы. Найроби обошел в гонке две очевидно гораздо более подходящие для организации одного из крупнейших спортивных мероприятий, по охвату аудитории уступающего разве что Олимпиадам и чемпионатам мира по футболу, европейские столицы — Лондон и Рим.

Столица Великобритании ввиду того, что WA возглавляет ее представитель Себастьян Коу, считалась фаворитом. Африка же ранее никогда не проводила чемпионаты мира по легкой атлетике. Крупнейший на данный момент глобальный турнир, прошедший на континенте, футбольное мировое первенство в ЮАР в 2010 году. Но все же в этой истории внимание на себя обращает не статус Найроби как первопроходца, а тот факт, что кенийский спорт имеет серьезнейшие проблемы с соблюдением антидопинговых правил.

Кения на самом деле топовая легкоатлетическая страна. По количеству медалей, завоеванных на первенствах планеты, она занимает второе место.

У кенийских спортсменов, специализирующихся в первую очередь в беге на средние и длинные дистанции, 72 золота. Больше только у американцев — 211. Но сборная США и представлена бывает в куда большем количестве дисциплин. В неофициальном медальном зачете летних Олимпиад Кения на 33-м месте с 38 золотыми наградами. Это позволяет ей оставаться самой титулованной олимпийской страной Африки. Плюс легкая атлетика действительно популярна в Кении (фактор, на который WA, не желающая столкнуться с пустыми трибунами, обращает пристальное внимание). Как заметил президент страны Уильям Руто, комментируя победу Найроби, «бег уже проник в генетический код кенийцев».

Но кенийский спорт фактически погряз в допинге. Себастьян Саве, который в апреле этого года стал первым в истории спортсменом, сумевшим пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа, даже назвал его «раковой опухолью, пожирающей кенийский спорт». О том, насколько сильно подпорчена репутация кенийских бегунов, можно судить по тому, что спонсор того же Саве компания Adidas заплатила Athletics Integrity Unit (AIU), органу, отвечающему за чистоту легкой атлетики, £50 тыс. за серию дополнительных допинг-тестов. Идея была понятна: сделать так, чтобы к рекорду, на который вели Саве, никто не смог придраться.

На данный момент, согласно данным AIU, наказание за допинговые нарушения отбывают 136 кенийских спортсменов (с начала года список пополнился на 11 человек).

Среди них, например, рекордсменка мира в беге на марафонскую дистанцию Рут Чепнгетич. В прошлом году ее дисквалифицировали на три года. По числу отбывающих дисквалификацию спортсменов Кения занимает второе место в мире. Больше только у Индии — 161. В общей сложности с 2017 года, когда AIU начала работу, за нарушения антидопингового регламента были наказаны 318 кенийцев. По подсчетам профильного издания Athletics Illustrated, с 2016 года на допинге и вовсе попались около 600 кенийских спортсменов, просто не все их дела попали в поле зрения международных структур.

О серьезности проблемы говорит и то, что Всемирное антидопинговое агентство в 2025 году ввело в отношении Кении процедуру проверки на предмет соответствия критериям Всемирного антидопингового кодекса. Отзыв статуса соответствия ведет и к запрету проводить в стране международные соревнования. Однако весной 2026 года WADA вычеркнуло Кению из черного списка, отметив, что страна устранила нарушения. По сути, все свелось к обещанию кенийских властей выделять по $5 млн в течение пяти лет на борьбу с допингом.

Российский спорт в похожей ситуации после разразившегося в середине прошлого десятилетия «допингового кризиса» столкнулся со всем спектром санкций. А особенно жесткую позицию заняла именно WA, надолго закрывшая россиянам доступ на свои турниры, а затем допускавшая их в ограниченном составе.

Александр Петров