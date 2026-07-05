Спорт высших отстранений

Международная федерация легкой атлетики продолжает оставаться единственной крупной структурой среди отвечающих за летние виды, придерживающейся жесткого изоляционного режима в отношении российских спортсменов, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета. Она в очередной раз продлила их отстранение от своих соревнований. На этот раз на пролонгацию режима крайне резко отреагировала Всероссийская федерация легкой атлетики, назвавшая его «дискриминационным» и пообещавшая «задействовать все доступные механизмы» для возвращения россиян на топовые турниры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В минувшие выходные Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) распространила заявление, посвященное итогам завершившегося 2 июля онлайн-заседания ее совета, ключевого исполнительного органа. Основным стало решение по вопросу о статусе представителей России и Белоруссии, которым с 2022 года, с момента начала специальной военной операции на Украине, структура, отвечающая за главный хит олимпийской программы, отказывает в допуске на свои соревнования.

Совет, отметив, что рассмотрел «ряд опций», касающихся возможных изменений этого статуса, сохранил прежнее положение вещей. Иными словами, российские и белорусские спортсмены по-прежнему отстранены от всех состязаний в любых возрастных категориях.

В заявлении приводится высказывание президента World Athletics британца Себастьяна Коу, одного из самых известных спортивных функционеров. Господин Коу сказал, что, по мнению членов совета, санкции «защищают целостность и справедливость соревнований», в то время как «никаких явных движений в направлении мирных переговоров не происходит». Что Себастьян Коу имеет в виду, понятно. Ранее он говорил, что допуск россиян будет возможен лишь после заключения мирного договора между Россией и Украиной.

Кроме того, в коммюнике сохранение санкционного режима аргументируется ущербом, который СВО наносит украинской легкой атлетике. Он выражается в отсутствии возможности проводить «домашние турниры», сложностях с «достижением квалификационных стандартов и рейтинговых очков», «уроне для спортивной инфраструктуры». World Athletics уточнила, что еще в 2022 году создала фонд для поддержки Украины, но его средств недостаточно для компенсации этого ущерба.

Санкционный режим в отношении России World Athletics в минувшие четыре годы продлевала многократно. Однако нынешний случай все-таки особенный из-за контекста. Дело в том, что очередное продление случилось на фоне таких тенденций, которые вроде бы настаивали как минимум на смягчении режима.

Оно, например, фактически игнорирует три рекомендации Международного олимпийского комитета — прошлогоднюю о допуске российских юниоров на все международные соревнования без ограничений и две выпущенные уже минувшей весной — о восстановлении полноценного статуса белорусских атлетов, а также о «политической нейтральности», по сути декларирующей, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Помимо этого, решение противоречит общей тенденции. В последние месяцы многие крупные федерации, курирующие летние виды, вообще отказались от санкций в отношении россиян: флаг и гимн им вернули в дзюдо, тхэквондо, борьбе, гимнастике, фехтовании, водных видах, тяжелой атлетике.

Если не считать тех организаций, что контролируют командные игры, World Athletics остается, по сути, единственной, отказывающейся корректировать свою позицию.

Нет ничего странного, что на сей раз куда более резкой, чем обычно, была и реакция Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на пролонгацию отстранения. В опубликованном федерацией ответе на него она сообщила, что «разочарована очередным дискриминационным решением совета World Athletics о недопуске российских спортсменов к участию в соревнованиях». ВФЛА убеждена, что «это решение идет вразрез с принципами, декларируемыми Международным олимпийским комитетом и текущими тенденциями в мировом спорте». А ее «особую озабоченность» вызывает тот факт, что «у целого поколения молодых спортсменов нет возможности выступать на высоком международном уровне — это лишает их важного этапа карьеры и снижает шансы на дальнейший прогресс»: «Речь прежде всего о юношах и юниорах, которые демонстрируют стабильно высокие результаты, входят в топ-рейтинги Европы и мира и по праву считаются претендентами на медали на чемпионатах Европы, мира и юношеских Олимпийских играх».

В заявлении отмечается, что ради достижения главной цели — «возвращения российских спортсменов на международную арену» — структура «твердо намерена задействовать все доступные механизмы для решения этой задачи». Какие механизмы подразумеваются под доступными, нетрудно догадаться. С конца 2025 года российские спортивные федерации постоянно подают к зарубежным иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) и нередко выигрывают процессы.

Алексей Доспехов